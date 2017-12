Romina Del Pla: “La comisión de Previsión es una ficción armada para hacer aprobar un fraude monumental contra los jubilados y trabajadores”

Romina Del Pla, diputada del Frente de Izquierda – Partido Obrero, tras haber denunciado que fue excluida deliberadamente de las comisiones que tratarán las reformas contra los trabajadores y jubilados, participó esta tarde de la Comisión de Previsión recién constituida, para sumarse a las denuncias que los jubilados y sus organizaciones trajeron al Congreso, haciéndose presentes en la Comisión.

Del Plá cuestionó al diputado del PRO Amadeo –nuevo presidente de la Comisión: “El funcionamiento de esta comisión no es un funcionamiento democrático. Hace minutos usted mismo declaró que le daba lo mismo si queríamos sesionar y debatir el proyecto de reforma previsional o no, porque ya tenía los votos para hacer aprobar el dictamen. Lo único que les interesa es hacer aprobar este robo histórico a los jubilados”.



Entre cánticos de los jubilados presentes que respaldaban la intervención de Del Pla al grito de “No se aprueba, no se aprueba”, la diputada del FIT prosiguió:



“Queremos dejar en claro que el funcionamiento de esta comisión no es un funcionamiento real, lo que acá se va a votar ya lo discutió el Poder Ejecutivo Nacional con los gobernadores de las provincias que firmaron ese acuerdo para estafar a los jubilados, y los diputados que responden a ellos”.



“Los gobernadores están haciendo los deberes, como Vidal, que acaba de presentar un proyecto de modificación del IPS, que es superavitario, echando por tierra la tesis de que la modificación del régimen jubilatorio es una necesidad por el déficit. Aquí lo que único que se va a defender es un pacto para hundir a los jubilados y rescatar a los grupos capitalistas. Reclamamos ser integrantes de esta Comisión para defender los intereses de los trabajadores y los jubilados de este país” concluyó Del Pla.