Jack Ma, fundador del gigante chino Alibaba, se expresó hoy en contra de las regulaciones sobre el comercio electrónico y advirtió que pondrán en peligro el intercambio por esa vía si intentan acotarla con aranceles y reglamentaciones burocráticas.

"Déjenlo ser", dijo el empresario asiático al hablar ante unos 1.500 líderes de compañías de 164 países en el Centro Cultural Kirchner, en el Foro de Negocios armado por el Gobierno argentino en el marco de la 11° Cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC).



Ma recordó que cuando el gobierno chino intentó reglamentar la Internet expertos de todo el mundo salieron a advertirle que eso sería el principio del fin de la red de redes en el gigante asiático, que finalmente creció sin limitaciones y hoy es clave para la vida de millones de personas allí.

"Hace unos años en Beijing querían regular Internet, un absurdo. Les dije Let it be (déjenlo ser) y miren lo que se logró en China con una compañía como Alibaba, que se creó con ocho amigos en mi cuarto y hoy genera 30 millones de puestos de trabajo con oportunidades para las pymes y estamos cambiando la manera de comerciar en China, un país milenario de comerciantes", sostuvo.

--Un devoto del libre comercio--

Ma se mostró en línea con la mayoría de los empresarios que participaron del foro de negocios en el CCK, que buscan que los Estados desburocraticen el comercio internacional y lo simplifiquen para propiciar su desarrollo.



El multimillonario chino, que vino a la Argentina por tercera vez en el último año, analizó que la globalización pasa hoy por un periodo crítico, porque la gente y los gobiernos se están "abrazando al proteccionismo".



Según el influyente empresario asiático, eso ocurre porque los consumidores y los gobiernos piensan que han perdido oportunidades de acuerdo al lugar que ocupan hoy en el status quo internacional, pero vaticinó que eso cambiará.



"Soy un convencido de que el libre comercio es la solución y en el papel de la tecnología. Hoy existe un temor. Siempre que hubo una revolución tecnológica se destruyeron empleos pero se crearon muchísimos más y no hay que temer, la tecnología está pensada para apoyar al hombre no para superarlo", expresó.



Para Ma, los productos ya no van a llevar en el futuro el made en tal o cual país sino que serán hechos en Internet porque "el comercio electrónico recién está empezando a dar sus primeros pasos y en el futuro estará todo allí".