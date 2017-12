Asaltantes balearon a un hombre en la puerta de un colegio de Vicente López

Un hombre resultó gravemente herido al ser baleado por delincuentes que le robaron la camioneta en la puerta de un colegio de la localidad bonaerense de Olivos.

La víctima, un empresario agropecuario de 46 años, recibió un disparo en una pierna que le afectó la arteria femoral, por lo que recibió asistencia en un hospital de la zona y luego quedó internado en una clínica privada porteña. mientras que por el momento ni los delincuentes, ni el vehículo robado habían sido encontrados.



El incidente se produjo segundos después que le herido dejara a su esposa y a su hijo en el lugar, donde se iba a celebrar la fiesta de fin de año de los últimos grado de la primaria, para luego buscar un lugar para estacionar el vehículo.



El violento asalto se registró alrededor de las 19:00 de este lunes frente al colegio Northland, situado en la calle Tucumán al 1.200.



El hombre, uno de sus hijos y su esposa llegaron al lugar en la camioneta Toyota Hilux de la familia para que el menor cumpla una actividad relacionada al fin de curso.



La mujer y el chico se bajaron de la camioneta, mientras que el conductor arrancó nuevamente en búsqueda de un lugar para estacionar.



Según indicaron fuentes policiales, aparecieron dos delincuentes que se movilizaban a pie y lo amenazaron con un arma de fuego para que entregara el vehículo.



Por circunstancias que no se habían establecido, uno de los asaltantes, que habría actuado en complicidad con individuos que se movilizaban en una camioneta Volkswagen Amarok efectuó un disparo e hirió al conductor en una pierna, luego de lo cual escaparon con su camioneta.



El hombre fue asistido en primer lugar por un ex enfermero que había acudido al colegio a proporcionar vajillas para la fiesta, ya que actualmente trabaja como proveedor de material para eventos.



El ex enfermero, llamado Daniel, dijo que notó que al hombre le salía una gran cantidad de sangre, por lo que le realizó un torniquete.



"Le salía borbotones de sangre de la ingle, no creo que le hayan dado de lleno porque no iba a resistir si no", contó Daniel.



Además, señaló que el herido, ante la tardanza en llegar de la ambulancia durante varios minutos, estuvo a punto de perder la conciencia y en ese lapso comenzó a ser asistido por al menos dos médicos que se encontraban entre los padres de los alumnos.



Daniel resaltó la actitud de la esposa del herido, que lo ayudó a asistir el esposo y en todo momento "conservó el temple".



"Fue una diosa. No perdió el temple nunca, se comportó como una leona. Recién cuando se llevaron a su marido me abrazó llorando", relató.



"Fue un episodio muy triste, porque fue delante de nenes de 12 y 13 años. Se vio muchas nenas llorando por lo que pasaba", añadió.