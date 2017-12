San Fernando celebró el Día de la Inmaculada Concepción

El Municipio instaló al lado del tradicional árbol de la Plaza Mitre un pesebre con figuras de tamaño natural, que fue bendecido por el párroco de N.S. de Aránzazu. A su vez, la radio FM la Barca festejó su 16º aniversario con un gran espectáculo que disfrutaron cientos de vecinos. ver video

En vísperas del 8 de diciembre, ‘Día de la Inmaculada Concepción', en las puertas del templo de Nuestra Señora de Aránzazu se realizó un festejo en honor a la Virgen y la celebración del 16° aniversario de la emisora radial FM La Barca con numerosos musicales al aire libre. Junto a ello, el Municipio inauguró un pesebre de tamaño natural ubicado en la céntrica plaza Mitre.



El Intendente Luis Andreotti -quien visitó el lugar junto al Diputado Provincial Juan Andreotti, la Secretaria y Concejal electa Alicia Andreotti y el Presidente del Concejo Deliberante Santiago Aparicio- recordó: “Estamos en el día 7, vísperas del Día de la Virgen, que es muy importante para San Fernando. En esta fecha la Iglesia siempre hace la conmemoración religiosa y una fiesta por el aniversario de la radio FM La Barca, que es de los vecinos y de la comunidad”.



“Hicimos un pesebre al lado del árbol navideño en la plaza Mitre, para que la gente disfrute de las fiestas y con el deseo de tener un 2018 en paz y con esperanza, pese al clima social bastante complicado, porque no se trabaja mucho en la inclusión, la integración, ni el tema de las diferencias sociales. Creo que las iglesias hacen un buen trabajo en eso, y el Municipio trata de ser integrador con las obras y los servicios. Estamos muy contentos, y esperando que los vecinos disfruten San Fernando durante las fiestas”, finalizó el Jefe Comunal.



El párroco de Nuestra Señora de Aránzazu, Padre Jorge Lagazio, bendijo el pesebre, y contó: “Hacía tiempo que la Intendencia tenía la iniciativa de armar un pesebre, y hoy lo tenemos acá, en tamaño natural. Es emocionante, porque mucha gente se acerca a esta tradición que proviene de la época de San Francisco de Asís, quien armó el primer pesebre inspirado en el Nacimiento. La gente va a poder acercarse a la plaza, junto al árbol de Navidad que recuerda a la vida, que es Jesús, y a este pesebre tan bonito que acabamos de bendecir e inaugurar, mientras el grupo ‘Coral de Hoy' interpreta frente al templo. Con esto anticipamos la Navidad, que es la ternura y la manifestación del amor de Dios opuesto a la violencia y la brutalidad. La mejor Navidad es la que a nadie le es indiferente, y que Dios le toca el corazón en algo”.



En cuanto a los vecinos que se acercaron a la plaza Mitre, Susana, vecina de San Fernando e integrante del Coral de Hoy, opinó: “Es una belleza, San Fernando ha crecido y eso me encanta, porque soy sanfernandina, nací y me enorgullece el progreso del distrito. Vivo la Navidad junto a mi grupo, siempre cantando”.