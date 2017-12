Telefónicas y bancos, al tope de los reclamos de consumidores por la mala calidad de los servicios

Las empresas de telefonía móvil y los bancos se encuentran en la cima de los reclamos de los consumidores por la mala calidad de los servicios prestados, señaló hoy el Gobierno.



Se trata básicamente de quejas reiteradas y muy numerosas contra las compañías más conocidas del mercado de las telecomunicaciones como Personal, Claro, Movistar y Nextel y los bancos públicos y privados por servicios que cobran y no brindan.



El incumplimiento total de la prestación de servicios lideró las estadísticas de reclamos de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor en noviembre, indicó este viernes el ministerio de Producción que conduce Francisco Cabrera.



Esta Dirección, que depende de la secretaría de Comercio que conduce Miguel Braun, informó que en noviembre los tres principales motivos de reclamo de los consumidores fueron la falta de prestación de un servicio contratado, la falta de entrega de una compra y el incumplimiento en las ofertas, promociones y bonificaciones.



Esos tres motivos representaron el 35% del total de reclamos de los consumidores, cansados de pagar -en la mayoría de los casos- por servicios que las empresas no les terminan otorgando por diversos motivos.



"Los servicios de comunicaciones, financieros y turísticos, en ese orden, fueron quienes más incumplieron de manera total la prestación de los servicios contratados", precisó Producción en un comunicado.



Mientras, las empresas que venden electrodomésticos y ropa y calzado fueron los que más dificultades mostraron para cumplir con la entrega de los bienes adquiridos por los consumidores.



El tercer motivo más reclamado tuvo a los servicios financieros, los de comunicaciones y la venta de electrodomésticos y artefactos para el hogar entre los rubros más representativos de quienes no cumplieron con las ofertas que realizaron.



En noviembre, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor recibió 9.217 reclamos.

Servicios de comunicaciones (24%) Servicios financieros y de seguros (16%) Electrodomésticos y artefactos para el hogar (9%) Rodados, automotores y embarcaciones (7%) y Equipos de telefonía y redes (5%) fueron los rubros más reclamados.



Los canales de consultas y reclamos del organismo son la línea de atención gratuita (0800 666 1518) y el sitio web: www.consumidor.gob.ar, donde los consumidores pueden reclamar de forma gratuita desde cualquier punto del país.