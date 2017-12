08/12/2017 - 0:35 | Zonales / Vicente López Asumieron los nuevos concejales de Vicente López Herramientas: Compartir: ver más imágenes Asumieron éste jueves los concejales de Vicente López electos en las últimas elecciones. Además los ediles reeligieron a Carlos Sandá como presidente del Honorable Concejo Deliberante.

Por Cambiemos juraron los concejales: Soledad Martinez, Marcelo Chocarro, Paola Caputo, Alejandro González, Jazmín Saénz, Diego Pesa, Rosario Cassaro y Nahuel Ponce.



Mientras que por Unidad Ciudadana lo hicieron los ediles: Malena Cholakian, Marcela Cortiellas Córdoba y Anibal Fabián Ruiz. Y por Un País, renovó su lugar en el Legislativo local, el concejal Germán Maldonado.



Los concejales, además eligieron a Diego Enrich de Cambiemos como vicepresidente primero y a María Julieta Martinez Moltó de La Cámpora, como vicepresidente segunda.



Los ediles que asumieron hoy tienen mandato hasta diciembre de 2021. Mientras que el mandato del presidente y los vicepresidentes del Honorable Concejo Deliberante vencen en diciembre de 2019.



“Es un honor que me hayan vuelto a elegir para presidir esta Casa. Este es mi tercer período al frente del Concejo Deliberante y me pone muy contento contar con la confianza de los concejales para que yo ocupe este lugar nuevamente”, declaró Sandá luego de finalizado el acto de asunción.







La flamante concejal, Soledad Martínez, expresó “Estoy muy contenta de empezar esta nueva etapa. Desde hace ya varios años acompaño a Jorge en su gestión, pero tenía muchas ganas de poner toda mi energía en Vicente López”, comentó una vez finalizada la sesión.



Martínez viene de cumplir dos períodos como Diputada Nacional. Además fue presidente de Jóvenes PRO y actualmente es referente provincial del espacio de Mujeres del partido.



“En el último tiempo, tuve el orgullo de visitar cada rincón de Vicente López y charlar con nuestros vecinos, que me contaron sus sueños y proyectos. Ahora, desde el Concejo, voy a estar todavía más cerca de ellos, escuchándolos todos los días para seguir mejorando juntos nuestro querido municipio y eso me entusiasma mucho, porque creo que cuanto más cerca estás de tu barrio y tus vecinos, más podés hacer por ellos”, agregó Martínez.







Por su lado el Intendente de Vicente López, Jorge Macri, que estuvo presente en el acto de asunción de los concejales, declaró: “Estoy contento de acompañar a los concejales electos, que hoy asumen un enorme compromiso con nuestros vecinos”.



Y luego agregó: "Además, hoy es un día muy especial para mí, porque asume una persona muy importante, que me acompaña desde mis primeros pasos como intendente. Sole, que fue Diputada Nacional durante 8 años, eligió dedicarse de lleno a Vicente López".