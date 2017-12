07/12/2017 - 9:07 | Zonales / Piden el desafuero y la detención de Cristina Kirchner por la denuncia de Nisman Herramientas: Compartir: ver más imágenes Es en el marco de la causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA que investiga el pacto de entendimiento con Irán. También procesó al ex canciller Héctor Timerman.

El juez federal Claudio Bonadío dispuso este jueves el procesamiento con prisión preventiva, previo desafuero como senadora, de la ex presidenta Cristina Kirchner, en el marco de la causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA que investiga el pacto de entendimiento con Irán.



Además, Bonadío dispuso el procesamiento con preventiva para el ex canciller Héctor Timerman, aunque le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria como consecuencia de su delicado estado de salud.



Por esta causa ya fueron detenidos este jueves el ex secretario General de la Presidencia Carlos Zannini y el dirigente piquetero Luis D'Elía. Volver