Horóscopo del jueves 7 de diciembre de 2017

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Sería interesante que utilizara la jornada para sentarse a dialogar con su pareja sobre cosas que quedaron pendientes conversar. No postergue su tranquilidad.

Tener en cuenta: a veces por temores no enfrentamos las cosas.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Una cita repentina con amigos lo ayudará a pasar una jornada más que entretenida. No por eso deje de revisar sus papeles y de ponerlos en orden.

Tener en cuenta: la importancia de la amistad.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Una actitud no muy agradable de alguien que conoce le cambiaría el humor. Evítelo. Logra compenetrarse con alguien que le gusta, hay posibilidades de unión.

Tener en cuenta: ignorar la mala intención.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Intuición acertada en este día más que propicio para develar misterios en el plano afectivo. Verá que no se encontrará con cosas indeseables.

Tener en cuenta: escuchar la voz interior.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Día propicio para la reunión familiar. Tenga el gusto de estar con los suyos y disfrutar de los afectos más íntimos y legítimos. Proyecto que le viene a la mente.

Tener en cuenta: permitirse crear posibilidades de éxito.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- La conquista de la jornada pasará por la coincidencia luego de mucho tiempo con alguien de su entorno familiar. Se animará a concurrir a una reunión poco habitual a la que es invitado.

Tener en cuenta: no negarse a conocer.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Búsqueda interna que refiere a cuestiones muy íntimas relacionadas con problemas afectivos. Todo es cuestión de aceptar las pérdidas y de estar abiertos a las posibilidades que nos trae la vida.

Tener en cuenta: querer es poder.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Para lograr su felicidad debería en principio tratar de no hacerse problema por todo lo que ocurra en el día. El nerviosismo llega a ser una forma de vida, cuídese y cambie.

Tener en cuenta: la tranquilidad también es una forma de vida.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Si logra en este día distenderse y dejar para otro momento la permanente preocupación sobre las cuestiones económicas logrará tener momentos de felicidad.

Tener en cuenta: priorizar la calidad de vida ante todo.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Estaría más que contento con un reencuentro con familiares lejanos que por diferentes circunstancias dejó de ver. Revea decisión que tomara en el plano afectivo.

Tener en cuenta: tomarnos nuestro tiempo.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Día atípico para la sensación interna, se conecta con personas que lo hacen pensar en cosas profundas. Se manifiesta ante usted una realidad que hasta ahora no podía ver.

Tener en cuenta: saber que todo llega.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Logra encontrarse afectivamente con alguien. Nueva perspectiva de vida en el plano laboral. Es un buen momento para presentar proyectos e ideas a personas que usted conoce en el área de sus actividades.

Tener en cuenta: siempre es válido intentar.