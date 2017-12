Tigre Pesa expande sus horarios y lugares de atención

El anuncio fue realizado en el marco de las actividades Plaza Saludable y Movete Sin Excusas, en Tigre centro. Los vecinos podrán atenderse en los Centros de Salud de Benavídez, Don Torcuato, General Pacheco y Valentín Nores, de lunes a viernes de 8 a 17 horas.



El programa Tigre Pesa amplia sus horarios y sus lugares de atención. Ahora los vecinos del distrito podrán atenderse en los CAFyS ubicados en Arata y España, en Don Torcuato; Salta 550, en General Pacheco; Alvear esquina Marabotto, en Benavídez y Valentín Nores, Maipú 250 en el centro de la ciudad, de lunes a viernes de 8 a 17 horas. El anuncio fue realizado en el marco de la última actividad del año del Movete Sin Excusas, en la senda aeróbica Capozzo-Guerrero. Se habilitarán días y horarios en los que las nutricionistas atenderán a los vecinos en formato de grupos.



En tal sentido, la directora ejecutiva del Instituto Municipal de Alimentación Saludable y Nutrición (IMASN), Gisela Zamora, señaló: “Todos los vecinos inscriptos al programa continúan de forma favorable con sus tratamientos y con su planes alimentarios, así están bajando de peso y controlando su salud. Vamos a llevar esta propuesta a los Centros de Salud de Benavídez, de Don Torcuato, de General Pacheco y al Valentín Nores donde van a poder controlar su peso, su glucemia y su presión arterial”.



“A partir de ahora van a poder articular con médicos, realizarse análisis específicos y llevar adelante su tratamiento con un grupo de nutricionistas que estarán controlando el plan alimentario de cada vecino, para que logren llevar adelante una vida más saludable. Esto demuestra que las políticas de promoción de la salud son efectivas. Por eso vamos a continuar ampliando este programa y reforzándolo”, destacó Zamora.



Ya participaron más de 900 personas que recibieron su dieta y comenzaron a cuidar de su salud por medio de controles. El 75% bajaron de peso. El 20% tuvo valores elevados de glucemia y se detectaron un 5% de casos de diabetes quienes ya están bajo control médico. Cabe destacar que todos los participantes tienen prioridad a la hora de inscribirse en cualquiera de los 17 polideportivos del distrito.



Por su parte, el director general de Programas Deportivos, Julio Nocioni, destacó: “Estamos felices porque los vecinos acompañan esta iniciativa. Estuvimos en distintas plazas de Tigre. La idea es continuar por esta senda de vida saludable, el programa Tigre Pesa se expanderá a los centros de salud y en general, desde esta área vamos a estar acompañando en los centros de jubilados y en los polideportivos con más actividad física”.



Tigre Pesa ofrece a la comunidad local, un programa de promoción de la salud para enfrentar el sobrepeso, la mala alimentación, el sedentarismo y sus consecuencias, promoviendo hábitos saludables de alimentación y cuidado del cuerpo.



La vecina del Delta, Viviana Bubello, afirmó: “La primera vez que fui a Tigre Pesa me encontraron 298 de glucemia, o sea, yo estaba con una enfermedad sin saberlo. Ahora estoy en tratamiento, ya bajaron todos los niveles y también descendí muchos kilos de peso. A partir de mi diagnostico, la nutricionista del IMASN me explicó que podía comer y cuáles eran los alimentos que me perjudicaban. Estoy muy agradecida a este programa”.



Las enfermeras Verónica Maquiavelo del CAFyS Valentín Nores y Geraldina Quintas del CAFyS La Paloma, mencionaron: “Estas jornadas son para ayudar a los vecinos a concientizarse a que hay que realizarse los distintos controles para cuidar de su salud. Además, les aconsejaríamos cuidar las dietas, hacer ejercicio, y participar de las distintas clases en los polideportivos”.



El programa Tigre Pesa pertenece a las políticas desarrolladas por el Instituto Municipal de Alimentación Saludable y Nutrición (IMASN) y cuenta con el asesoramiento del Dr. Alberto Cormillot, y los equipos del área de deportes y de salud del Municipio de Tigre.