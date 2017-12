Llega un ciclo de David Lynch al Cine Teatro York

El cineasta David Lynch será la última figura, cuya obra repasará el ciclo de autores “Vecino VeCine” que acercó la Secretaría de Cultura a lo largo de todo el 2017.

En una suerte de reverdecer del director y guionista estadounidense –creador de la resurgida y exitosa serie Twin Peaks–, el vecino podrá disfrutar de su vasta filmografía en el Cine Teatro York (Alberdi 895, Olivos), a lo largo del mes de diciembre.



Laura Dern, Dennis Hopper, Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini y Nicolas Cage integran, entre otros, el sinfín de actores y actrices que estuvieron bajo la dirección de Lynch, en el marco de una carrera que –lejos o cerca del sistema hollywoodense– supo transmitir un marcado estilo a la hora de contar historias y llevarlas a la pantalla grande.



Las funciones serán los días miércoles, jueves o viernes por la noche, entre el 6 y el 22 de diciembre.



PROGRAMACIÓN:



- Miércoles 6: Eraserhead



- Jueves 7: The Elephant Man



- Miércoles 13: Dune



- Jueves 14: Blue Velvet



- Viernes 15: Wild at Heart



- Miércoles 20: Lost Highway



- Jueves 21: Twin Peaks: Fire Walk with Me



- Viernes 22: Inland Empire



- Viernes 22: Mulholland Drive



Todas las funciones son a las 20hs, con la excepción de Inland Empire, que será a las 18hs.