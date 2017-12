Avanza el Programa Barrios SOL de San Fernando en Villa Hall

Se trata de la política de mejoramiento barrial del Municipio que recorre la ciudad, realizando conexiones de redes cloacal y de agua; reparación y refacción de veredas y cordones; renovación de forestación; e iluminación de calles.

El Municipio de San Fernando sostiene una política de mejoramientos barriales en todo el distrito denominado Programa SOL (Barrios Solidarios, Ordenados y Limpios), que engloba diferentes trabajos como conexión de red cloacal y de agua corriente, iluminación de espacios públicos y renovaciones de veredas. En este caso, la Comuna trabajó en la calle Sargento Díaz, en el barrio Villa Hall.



La Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Política Ambiental, Alicia Andreotti, recorrió las obras y dialogó con las familias que allí habitan. “Este es un programa que iniciamos hace dos años, que está destinado a barrios con necesidades, sobretodo de conexión a cloacas. Son sectores humildes que les cuesta muchísimo hacerlo. Es uno de los objetivos de prevención y promoción de la salud que nos hemos propuesto”, sostuvo.



“Me voy contenta porque hemos avanzando y puesto un granito de arena –afirmó-. Esto es un proceso, de a poco vamos logrando tener una mayor calidad de vida en todos los sectores de San Fernando. Todos los sectores son importantes y hay que estar integrando e incluyendo para que todos podamos vivir en una sociedad más tranquila y con mayor igualdad de oportunidades”.



La Directora General de Reordenamiento Urbano del Municipio, Cecilia Mazzola, hizo referencia a los trabajos que tuvieron lugar en el barrio: “Trabajamos en los pasillos para hacer todas las conexiones de la red de cloacas de los vecinos, y también con la red hídrica. Algunos baños se terminaron, y lo fundamental es que estos servicios dan mayor calidad de vida para tantos sanfernandinos”.



En este sentido, destacó que “una vez que llegamos al barrio, estamos a disposición de cada familia para ver qué necesitan y si podemos ayudarlos con algún arreglo en particular en sus domicilios, como los techos o baños”.



Las 20 familias que viven en el pasillo ubicado sobre la calle Sargento Díaz fueron beneficiadas por las distintas obras realizadas por el Municipio. La vecina Sandra contó su experiencia: “Habíamos sufrido muchas inundaciones. Y desde que se acercaron, vinieron a trabajar y vino la Secretaria a ver cómo sigue todo. Antes tenía un solo dormitorio y no tenía baño adentro. Ahora se está normalizando todo, con un nuevo cuarto y el baño que funciona”.



“Fue bastante rápida la respuesta que tuve –agregó- y por eso agradezco al Municipio y que se hizo presente. Mejoró mucho esto, antes este pasillo era puro barro y estaba sucio. Ahora hicieron la cloaca, el piso y está todo limpio”.



Por su parte, la sanfernandina Mónica consideró que “el barrio cambio bastante a lo que era antes, se han hecho las cloacas, se ha pintado los pasillos, se pusieron luces y nos sentimos muy escuchados; están todos conformes”.



También opinó la vecina Marta. “Esto antes era un pozo que se llenaba de agua y ahora ya no. Las paredes las revocaron las pintaron. Veo demasiada mejoría y creo que van a ir por más”, destacó.



Finalmente, la abuela Juana dijo: “El barrio ha cambiado totalmente. Las chicas que vienen a hablar con nosotras son un amor, nos escuchan y nos saben tratar”.