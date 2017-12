Rostros de Hombres Comunes en San Isidro

En el Concejo Deliberante de San Isidro (25 de Mayo 459) se exhibe hasta el domingo 10 de diciembre la muestra “Hombre en todo” de la artista Mabel Montes. Entrada gratuita.



Los primeros pasos de una joven revelación. Mabel Montes, artista plástica local, presenta en el Salón de Exposiciones del Concejo Deliberante de San Isidro (25 de Mayo 459) su quinta muestra individual bajo el título “Hombre en todo”.



Montes tiene una cosa clara: quiere ser artista y trabaja todos los días para conseguirlo. Desde que dejó su formación académica en el entonces IUNA ha pasado por diferentes etapas formativas y ahora anda en solitario, probando de encontrar su voz.



“Ahora estoy tratando de encontrarme a mí y de mostrarme transparente y poder dar mi cara más sincera y que puedan reconocerme a través de la pintura”, cuenta.



Daumier, Goya y Munch son algunos de los artistas que la acompañan en este caminar por la senda artística, pero ella prefiere salir de moldes preestablecidos y que se la reconozca por su propio manejo de la plástica.



“Soy una artista constante, que pese a los obstáculos que fui encontrando, no me detuve. Fui avanzando sin dudar y con seguridad por un camino que aún no ha terminado”, expresa.



En esta muestra la artista presenta un conjunto de pinturas realizadas en acrílico y dibujos a la tinta de diferentes formatos en los que el rostro masculino predomina.



Son trabajos que ha ido realizando a lo largo de tres años y que ahora por primera vez reúne en un mismo lugar y bajo una misma propuesta.



“Son personajes inventados. Represento una subjetividad desde un punto de vista. Quiero hacerme la idea de una personalidad y trato de figurarla a través de la pintura”, cuenta Mabel.



Como la naturaleza muerta, las caras de estos seres, en muchos casos imaginarios, cuentan lo que el arte ya de siempre advirtió, que somos caducos y que hemos de aprovechar el tiempo que tenemos, lección que la artista intenta aprender día a día.



La exposición podrá ser visitada con acceso libre y gratuito hasta el domingo 10 de diciembre: lunes a viernes de 8 a 20; el sábado de 11 a 17; y el domingo de 16 a 19.