Andreotti participó de la conmemoración por el Día de las Personas con Discapacidad

El Municipio de San Fernando realizó una jornada recreativa y deportiva junto a las distintas entidades educativas y dependencias municipales donde concurren personas con discapacidad. El evento permitió concientizar a los vecinos y difundir las políticas que lleva adelante la Comuna. Además, se instaló cartelería en braille en el Palacio Municipal, el HCD y otras dependencias.



San Fernando convocó a los chicos y jóvenes con discapacidad que forman parte de sus programas de contención y a las Escuelas Especiales del distrito para celebrar su día en la calle Madero, con diversas actividades recreativas y deportivas que buscaron concientizar a los vecinos.



El Intendente Luis Andreotti, recorrió el circuito junto a Alicia Andreotti, Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, y expresó: “El Municipio le da mucho valor y trabaja mucho. Agradezco a todo el equipo de trabajo, a los profesores, a cada uno de los que trabajan en las dependencias, la colonia, deportes, el Taller Protegido y el Centro de Ciegos. Realmente hacemos un buen trabajo e inversión. En un Conurbano con muchas diferencias, los Estados tienen que trabajar en las instituciones más vulnerables. Hay que estar al lado de los abuelos, los chicos y de las personas con discapacidad”.



Por su parte, Lisandro Kolodny, Coordinador del Área de Deporte de Personas con Discapacidad, explicó: “El Municipio apostó un año más a esta actividad y hay muchas instituciones y colegios que se sumaron a esta actividad, que permite que la comunidad tome noción y conciencia sobre todo lo que se está haciendo desde la municipalidad. Hoy hicimos tenis y dos estaciones denominada ‘Ponete en sus Zapatos' donde las personas que no tienen disminución visual sientan la problemática. Además, está el grupo de música del Centro de Ciegos y Disminuidos Visuales dando un espectáculo y una clase aeróbica”.



Durante la jornada participaron diferentes áreas del municipio con distintas mesas con folleterías informativas y profesionales que interactuaban con el vecino. Además, se colocaron carteles en Braille, sistema de escritura y lectura pensado para personas ciegas y disminuidas visuales, en diversas oficinas administrativas, baños y cocina del Palacio Municipal y en el Honorable Concejo Deliberante.



María Laura Vicenti, Coordinadora del Centro de Día para Ciegos y Disminuidos Visuales, manifestó: “Esto es parte de todas las políticas inclusivas que desarrolla el Municipio. Estamos transcribiendo en Braille las distintas dependencias municipales como el Palacio, el HCD, las secretarias, los polideportivos, el registro civil para que los vecinos puedan encontrarse con este sistema de lecto escritura. Hay que saber diferenciar cuánto es el déficit que arroja una discapacidad y cuanto es el efecto discapacitante que tiene una sociedad o un Municipio si no está preparado. Por eso, siempre rescato que esta gestión sensibiliza y educa en esta temática. Quiero agradecer al señor Intendente y a la Secretaria de Salud”.



Asimismo, Javier Suñé, Profesor de Braille, opinó: “Nosotros decimos siempre en educación que el entorno alfabetizador que tienen las personas con vista no se encuentra en igualdad de condiciones con las personas ciegas. Lo que estamos haciendo es llegar a la mayor cantidad de lugares posibles como se hacen en otros municipios, como por ejemplo paradas de colectivos. Estamos tomando la posta implementándolo en el Municipio”.



Algunos de los jóvenes que participan de la colonia del Área de Discapacidad, que funciona los sábados en el Polideportivo Nº1, comentaron sus sensaciones sobre el evento. Marina Fernández dijo: “Me parece muy lindo que nos tengan presentes a los chicos con discapacidad. Hicimos partidos de tenis, un show de baile, había de todo un poco”. Asimismo, Emanuel agregó: “Esto es increíble, se hace todos los años. Estoy contento por venir y estar con todos los profesores. Estamos realizando distintas actividades por el Día de las Personas con Discapacidad. Hicimos juegos y vimos un espectáculo. Lo bueno es que nos hayamos divertido y compartido con los profes. Todos tenemos derechos a elegir a ser uno mismo, pasarla bien y estar con amigos”.

Por último, Luis Andreotti resaltó: “El Municipio trata siempre de tener una política inclusiva e integradora por eso todas nuestras actividades son a través del tejido social. Para nosotros la atención a personas con discapacidad es prioritaria. Estamos contentos por el acompañamiento de los vecinos, que hacen un esfuerzo para pagar sus tasas para que nosotros podamos desarrollar todas estas actividades”.



Participó de la actividad junto al Jefe Comunal, el Secretario de Deportes, Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso junto a otros miembros ejecutivo y legislativo.



Los polideportivos durante todo el año tienen actividades y durante el verano, del 2 de enero al 16 de febrero, de lunes a viernes de 8.30 a 16.30, funcionará la colonia para personas con discapacidad y contarán con servicio de micro y almuerzo. El objetivo es que ellos tengan la posibilidad de acceder a un verano con diferentes actividades.