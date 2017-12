Burros Verdes: “Cada vez hay menos lugares para tocar”

La banda de Rosario está preparando el 2018 para desembarcar con su nuevo disco en Capital Federal pero reclama: “A la Argentina le falta difundir más rocanrol”.



“Hoy tenemos muchas bandas pero cada vez menos lugares para tocar”, se queja la banda de rock and roll de la Ciudad de Rosario Burros Verdes y sostienen que “A la Argentina le falta difundir más rocanrol, aquellos grupos que realizamos este género” pero saben que “En Capital Federal está todo por algo Dios atiende aquí”.



La banda rosarina tiene como eje y piedra fundamental en su sonido al mítico grupo Riff que lideró Pappo en la década del 80 con su hard rock, y en ese camino Burros Verdes se encuentran en los preparativos de su nuevo disco: “Las canciones hablan, de los héroes olvidados, el miedo, las costumbres a la inseguridad, el día a día para ir detrás de un sueño por eso el material le va a dar título al álbum “Todavía Hay Más”.



Sobre el origen del nombre de la banda explican que “los burros son la fuerza animal y su protagonismo en la historia, y verdes porque lo relacionamos con el color de la libertad y de la inmadurez para seguir creciendo”.



La banda toco en las Provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y en Capital Federal.



Burros Verdes está integrado por: Gastón (tonga) Herrera en la voz, Mario Herrera en teclado y coros, Nehemias (nemo) Donato en bajo y coros, Guillermo (tano) en guitarra y Miguel (barto) Bartolucci en batería.



En su recorrido ha compartido escenario con los principales referentes del rock y rock metal del país como Alma Fuerte, El Soldado, Tano Marciello y La Berisso. “Fue un sueño logrado compartir tablas con Alma Fuerte, fue fruto de un trabajo de seis años, mucha ansiedad de esas que la noche anterior no podes dormir”.



¿Qué aprendieron y sumaron en su carrera al estar junto a ellos?

Fueron muy buenas experiencias, sentirnos al lado de bandas ya consagradas ayudo a empezar a manejarnos más ordenados tanto arriba como abajo de las tablas, una banda emergente como la nuestra en estos escenarios la hacen crecer musicalmente y anímicamente y cada esfuerzo trae su frutos.



Al momento de componer ¿Qué es lo que buscan expresar? ¿A quienes quieren llegar?

Cuando componemos buscamos siempre de dar un mensaje y que la gente que nos escuche se sienta identificada con los temas. No pensamos en un cierto publico vamos por todos del que tiene 18 a 60 años







Contacto en las Redes Sociales

Facebook: Burros Verdes (el rock del Oeste)