Con dos piruetas y un Navarro supremo, San Lorenzo derrotó a Tigre en Victoria

San Lorenzo necesitó hoy de dos piruetas y una soberbia actuación de su arquero Nicolás Navarro para cerrar el 2017 con un triunfo como visitante de Tigre por 2 a 1, que le permitió quedar como líder de la Superliga, con un partido más que Boca.



Por la undécima fecha, el chileno Paulo Díaz y el delantero Ezequiel Cerutti, uno en cada tiempo, fueron los protagonistas de los tantos del "Ciclón", que todavía debe definir la continuidad de Claudio "Pampa" Biaggio como entrenador.



Tigre, que había empatado transitoriamente por un cabezazo de Lucas Janson en el cierre de la primera mitad, hizo todo el desgaste, generó un sinfin de oportunidades, pero se topó con las atajadas de Navarro.



San Lorenzo, que ya adelantó su encuentro de la duodécima fecha, quedó con 27 puntos, y espera otro tropezón de Boca para irse a las vacaciones mirando a todos desde arriba.



El arbitraje de Fernando Echenique quedó en el centro de la polémica, por el foul que derivó en el 1-0 de San Lorenzo y la última jugada del partido, en la que Marcos Angeleri tocó con la mano la pelota dentro del área.



Si bien no es un líder que arrasa en el juego, de hecho este domingo volvió a tener una mala actuación, la intensidad defensiva y anímica es un arma que no negocia Biaggio y que representa a la perfección a este San Lorenzo.



Fue Tigre el protagonista de los primeros 30 minutos de partido, desde la conducción de Lucas Menossi y la calidad de Pérez García para mover la pelota.



Tuvo un par de opciones muy claras para abrir el marcador, principalmente la de Carlos "Chino" Luna, que después de una apilada de Menossi quedó solo frente al arco, pero la tiró por arriba del travesaño.



A San Lorenzo le costó muchísimo generar juego, porque Belluschi tocó poco (y mal) la pelota, y tanto Cerutti como Blandi no pudieron ser abastecidos.



Pero en ese contexto, el que abrió el marcador fue San Lorenzo, con una jugada de pelota parada que ejecutó Belluschi y que, con un movimiento poco esbelto, mandó a la red el chileno Díaz, casi dentro del área chica.



El 1-0 era excesivo para lo que había sido el trámite del partido, por eso la igualdad antes del descanso para los de Victoria tuvo sabor a justicia.



Fue justo en el momento del homenaje a los 44 submarinistas del ARA San Juan, en el minuto 44 del primer tiempo, cuando toda la cancha y algunos jugadores aplaudían, según se había anunciado.



Lateral ofensivo para Tigre, centro preciso de Pérez García y Janson, aprovechando la siesta de la defensa del "Ciclón", saltó solo para poner el 1-1.



Después del reinicio, San Lorenzo se acomodó un poco mejor, trató de dominar la posesión de la pelota, pero volvió a mostrar la practicidad que lo caracteriza.



De un lateral, Blandi salió del área, aguantó y metió el centro pasado para Cerutti, que justo desde lo físico, levantó la pierna derecha para desviar la pelota y poner el 2-1.



Tigre recuperó el protagonismo, pero sufrió un mal que lo acompañó durante todo el torneo: la falta de efectividad.



Porque primero un tiro libre bárbaro de Maxi Caire obligó a Navarro a estirarse espectacularmente sobre el palo derecho y a los 34 minutos, un cabezazo de Passerini volvió a toparse con el arquero y Luna, agarrado en el palo izquierdo, no la pudo empujar.



Para el final quedaron dos polémicas, con una carga de Luna sobre Blandi en el área que debería haber sido penal para San Lorenzo, y la última mano de Angeleri, que para Echenique fue sin intención.



San Lorenzo sumó seis puntos en cuatro días, seis victorias en ocho partidos con "Pampa" Biaggio, y se va de vacaciones a la espera de la confirmación del DT, soñando con dar pelea en la Superliga.



Síntesis:

Tigre: Federico Crivelli; Alexis Niz, Carlos Rodríguez, Gastón Bojanich, Mathías Abero; Maximiliano Caire, Lucas Menossi, Renzo Spinaci, Matías Pérez García; Lucas Janson y Carlos Luna. DT: Ricardo Caruso Lombardi.



San Lorenzo: Nicolás Navarro; Marcos Angeleri, Gonzalo Rodríguez, Matías Caruzzo, Paulo Díaz; Juan Mercier, Facundo Quignon; Gabriel Gudiño, Fernando Belluschi, Ezequiel Cerutti; Nicolás Blandi. DT: Claudio Biaggio.



Goles en el primer tiempo: 34m Díaz (SL) y 44m Janson (SL).



Gol en el segundo tiempo: 10m Cerutti (SL).



Cambios en el segundo tiempo: 12m Rubén Botta por Cerutti (SL), 22m Javier Iritier por Spinaci (T), 23m Robert Piris Da Motta por Quignon (SL), 26m Tomás Conechny por Belluschi (SL), 28m Lucas Passerini por Abero (T), 36m Denis Stracqualursi por Niz (T).

Tigre – San Lorenzo .

Estadio: José Dellagiovanna (Tigre).

Árbitro: Fernando Echenique .