El HCD de San Fernando aprobó el Presupuesto 2018 y las Ordenanzas Fiscal e Impositiva

Quedaron aprobadas las normativas que regulan el funcionamiento fiscal y financiamiento del Departamento Ejecutivo para el próximo año. Entre las principales obras proyectadas se destacan la segunda etapa del Hospital Municipal, la obra de logística de la Secretaría de Salud Pública, el Polideportivo N° 10, el nuevo edificio de Tránsito y Defensa Civil, el túnel de Quirno Costa y la finalización del Parque del Bicentenario.

La Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes de San Fernando aprobó en el recinto del Concejo Deliberante las ordenanzas Fiscal -por unanimidad en general- e Impositiva, por 26 votos a favor y 7 en contra; y el Presupuesto 2018, con los 13 votos a favor de los bloques del Frente Renovador con el acompañamiento de Cambiemos, y 3 votos del FPV por enviarlo a comisión para su revisión.



Pablo Peredo, Presidente del Bloque de Ediles del Frente Renovador, señaló que “el presupuesto asciende a la suma de 3.287 millones de pesos, y contiene una suba de recursos muy importante en prácticamente todas las Secretarías, haciendo fuerte hincapié en las áreas de Salud Pública y de Obras Públicas”.



Y agregó: “La Fiscal fue aprobada por unanimidad en general, algo único desde que estamos en la gestión, porque siempre se aprobaba por mayoría; hubo un buen trabajo en comisión con todos los bloques, pese a que algunos plantearon discrepancias en lo particular, con algunos artículos puntuales”.



Peredo destacó, además, que la Impositiva fue aprobada por 26 votos a 7, con el apoyo de Cambiemos, marcando el rumbo de las tasas pactadas para 2018, dándole certidumbre al Departamento Ejecutivo para ejecutar el Presupuesto que fue aprobado a sesión seguida, luego de un cuarto intermedio.



Y en relación a las principales obras que proyecta la normativa, detalló: “Se viene el ‘Poli' N° 10, el nuevo edificio de Tránsito, el túnel de Quirno Costa y la finalización del Parque del Bicentenario. Además, la segunda etapa del futuro Hospital Municipal y la obra de la parte de logística de la nueva Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Política Ambiental”.



“En Salud Pública hubo un incremento que es nominalmente de más de $ 100 millones. Recordemos que para 2018 estará en funcionamiento la primera etapa del Hospital, más el funcionamiento del Oftalmológico, la UDP 27 y todos los Centros de Salud. El Municipio pasó de un sistema primario de atención a cubrir lo que no hace la Provincia, que tiene la obligación de la prestación”, completó.



Por otro lado, señaló que “la ordenanza Impositiva marca un aumento de tasas muy inferior al promedio; para Seguridad e Higiene será escalonado: 10 % en enero, 10 % en julio. Y para Servicios Generales 6 % a partir de marzo, otro 6 % en julio y un 4 % restante en el último trimestre. Eso es no más de 17 % de aumento promedio sobre saldo para la tasa de Servicios Generales”.