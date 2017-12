02/12/2017 - 10:07 | Policiales / Tigre Chocó una moto e intentó un frustrado escape en Tigre Herramientas: Compartir: ver más imágenes Las Cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) captaron el instante en el que un auto Peugeot 206 atropelló una motocicleta. El hecho ocurrió en Avenida Crisólogo Larralde, en el centro de la ciudad. El motociclista, abandonado por el conductor del vehículo, recibió rápida asistencia de parte del Sistema de Emergencia Tigre (SET). Afortunadamente no recibió heridas graves. ver video Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) registraron el momento en el que un automóvil Peugeot 206, de color gris, chocó una motocicleta y huyó de la escena del accidente. Al joven conductor no le bastó con la imprudencia vial sino que, además, dejó al motociclista abandonado en la calzada.



El hecho ocurrió en Av. Crisólogo Larralde. El conductor del automóvil, acompañado por otros dos jóvenes, intentó girar en una de las intersecciones de la avenida sin poner previamente la señalización de giro ni baliza correspondiente. Dicha irresponsabilidad desembocó en el choque con la moto que venia de mano derecha.



Una vez que se produjo el impacto, el conductor del Peugeot 206 giró peligrosamente en U, en zona prohibida, se dio a la fuga y dejó tirado en la calzada al motociclista. En ese instante comenzó la persecución del móvil del COT, con apoyo del Comando Patrulla (CP). Rápidamente fueron alcanzados, detenidos y puestos a disposición de la justicia.



El Sistema de Emergencia Tigre (SET) acudió de inmediato al sitio donde se encontraba el hombre accidentado. Pese a que fue trasladado con cuello ortopédico, afortunadamente no recibió heridas de alta gravedad.



Cabe destacar que Tigre cuenta con más de 1.500 cámaras distribuidas a lo largo del partido, con las cuales se monitorea y se informa sobre hechos de inseguridad, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.



