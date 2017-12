01/12/2017 - 10:07 | Zonales / San Fernando San Fernando implementó seguimientos de embarazos y recién nacidos Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Municipio lleva adelante un programa para acercarse a los domicilios de mujeres embarazadas y puérperas que no asisten a controles, para fortalecer sus visitas a los Centros de Atención Primaria. Actualmente 900 madres se encuentran en el programa y profesionales afirman que es una estrategia exitosa para que los niños estén sanos desde su nacimiento. La Secretaría de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales de San Fernando desarrolla un programa de controles a mujeres embarazadas y bebés recién nacidos que han abandonado sus tratamientos, visitándolos en sus domicilios para acompañarlos a que retomen sus consultas en los Centros de Atención Primaria.



Silvia Manetti, Coordinadora de Programas de Salud, explicó al respecto: “La política sanitaria del Intendente Luis Andreotti incorporó la ‘receptación en terreno' de las mamás embarazadas y aquellas que acaban de dar a luz, que no tienen sus controles al día. De esta manera se sienten apoyadas y seguimos disminuyendo la mortalidad infantil y los nacimientos prematuros. Bajo programa ya hay 900 madres”.



Por su parte, la Lic. Jimena Leonardi, Coordinadora de Obstétricas del Municipio, detalló: “Cuando ellas dejan de asistir al control o cuando nacen sus bebés y no vienen, nosotras vamos a buscarlas a sus domicilios para cuidar de su salud. Muchas veces piensan que no pasa nada si se pierden una consulta con el médico, pero la verdad es que hay muchos riesgos perinatales por alejarse del control y no hacer lo que corresponde”.



“Todas las mujeres que tienen un bebé, entre los 7 o 10 días de nacido tienen que volver a control porque ese tiempo es el de mayor riesgoso. A las que no vuelven nosotras las venimos a ver al domicilio”, agregó la especialista.



Asimismo, Gloria Farías, vecina que fue visitada por el equipo de obstétricas de municipal, dijo: “Está muy bien, se preocupan por uno cuando no vamos a los controles. Yo saqué un montón de veces turnos y los fui cancelando, y mi embarazo fue bueno hasta último momento, que mi beba tuvo que nacer por una cesárea de urgencia, ya que sus latidos no estaban muy bien. Es mi tercera nena después de 15 años, costó mucho tenerla, pero el equipo de salud me atendió muy bien durante todo el embarazo”.



Por último, la Lic. Leonardi sostuvo: "Fortalecemos todas las medidas y estrategias para buscarlas a sus casas y generar con ellas un vínculo, para reincorporarlas al sistema de salud, para cuidarlas. Cuando ven que el profesional sale a la calle y va a sus casas a ver qué necesitan o qué les pasa, son más conscientes".