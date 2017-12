01/12/2017 - 8:15 | Información General / Vicente López Macri suspendió su agenda y grabará un mensaje por la tragedia del submarino Herramientas: Compartir: ver más imágenes El jefe de Estado iba a presidir la inauguración del Paseo de la República, en la localidad de Olivos, pero resolvió no tener actividades oficiales este viernes.

Macri suspendió su agenda y grabará un mensaje por la tragedia del submarinoMacri junto a los familiares de los submarinistas. Foto/NA. El Gobierno decidió esta mañana suspender finalmente el acto en el que el presidente Mauricio Macri iba a presidir la inauguración del Paseo de la República, en la localidad de Olivos.



En las últimas horas, esa actividad prevista para las 8:45 había sido objeto de idas y vueltas.



Luego de que cerca de las 18:00 de este jueves la Armada consignó que ya no buscaba con vida a los tripulantes del submarino ARA San Juan, en un principio corrió el rumor que la actividad se suspendía, pero a última hora volvió a confirmarse.



No obstante, Presidencia de la Nación finalmente comunicó en la mañana de este viernes que "Se suspendió la actividad programada para hoy a las 8.45, en la que el presidente Mauricio Macri tenía previsto inaugurar las obras del Paseo de la República, en Olivos, sin mayores precisiones sobre los motivos y sobre la suerte del resto de la agenda del mandatari Volver