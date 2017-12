30/11/2017 - 23:59 | Información General / ARA San Juan: cerraron el operativo de rescate de la tripulación, pero continuarán buscando el submarino Herramientas: Compartir: ver más imágenes La Armada Argentina dio por terminado este jueves el operativo de rescate de los 44 tripulantes del submarino "ARA San Juan", por lo que dieron a entender que ya no hay esperanzas de hallarlos con vida, aunque aclaró que continuará buscando en el lecho marino la nave desaparecida hace 15 días hasta localizarla. La decisión de dar por finalizada la etapa de búsqueda y rescate de la tripulación la tomaron este jueves en conjunto las autoridades del Ministerio de Defensa y la Armada tras no hallarse "evidencia alguna de naufragio" en la amplia zona rastrillada por buques y aviones de 18 países.



Esta situación generó la furia y el llanto de los familiares de los tripulantes, quienes aún mantenían la esperanza de hallarlos con vida.



"Esto es cruel, la última migaja de esperanza que tenía me la tiraron a la basura. Estoy destruido. Hace una semana me prometieron que los iban a seguir buscando hasta que los encuentren", señaló Luis Tagliapetra, padre de Alejandro, teniente de Corbeta de la embarcación.



La determinación fue confirmada este jueves por la tarde y en conferencia de prensa por el vocero de la Armada, capitán Enrique Balbi, quien explicó que el plan SAR (de rescate) "tiene como misión ejecutar la búsqueda y salvamento de personas en peligro en el área marítima, fluvial y lacustre bajo jurisdicción SAR Argentina, con el fin de preservar la vida humana en el mar, que por ley nacional 22.445 le compete a la Armada".



"El Ministerio de Defensa y la Armada Argentina informan que hoy 30 de noviembre a las 16:20 se declaró finalizado el caso SAR, cambiando a la fase de búsqueda del mismo", informó Balbi.

La decisión de las autoridades de Defensa y de la fuerza, según explicó el vocero, se tomó tras prolongarse "más del doble la cantidad de días que determinan las posibilidades de rescate de la dotación".



Otra de las causas que motivaron la decisión en el cambio de fase fue que los recursos internacionales, estatales y privados que fueron puestos a disposición para los operativos de búsqueda no encontraron evidencias del "ARA San Juan" en las aéreas exploradas ni de sus balsas salvavidas.



Balbi detalló que durante las dos semanas de búsqueda se barrió un total de 557 mil millas náuticas cuadradas de exploración visual, y 1.049.479 millas náuticas cuadradas de exploración radar.



Además de conocerse el cambio de fase en los operativos de búsqueda, este jueves también se supo que cuatro embarcaciones iban a regresar al puerto de Comodoro Rivadavia, para recargar combustible y provisiones, y que entre ellas, el buque de bandera noruega "Sophie Siem", que tenía el agua de sus tanques contaminada.



Fuentes de la Armada comentaron a NA, que el regreso de los buques se debía a una "parada técnica", que tienen que hacer las embarcaciones para seguir navegando.



Durante la conferencia, Balbi confirmó el problema de contaminación del agua que se detectó en el buque noruego.



El "Sophie Siem" transportaba al minisubmarino estadounidense de rescate que se iba a utilizar en el caso que se hubiese localizado al "ARA San Juan" dentro de la fase hoy concluída.



Las otras embarcaciones que regresan son el "Skandi Patagonia", junto al buque uruguayo "Didi-K" y el estadounidense "Atlantis", que según se informó volvían para recargar combustible.



Al ser consultado si existe información secreta con respecto al submarino, el vocero expresó: "no, toda la información documentada se la estamos dando a conocer".



Tal como se informó este miércoles, el área de rastrillaje se acotó a 40 kilómetros, tras recibirse nuevas precisiones de parte de organismos internacionales sobre el punto en el que se produjo un evento compatible con una explosión, tres horas después del último contacto del submarino con la Base Naval Mar del Plata, y en la posición en la que se habría producido esa comunicación.