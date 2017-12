Un hermano de Messi se accidentó con una lancha en Rosario

Un hermano mayor de Lionel Messi protagonizó hoy un accidente con su lancha al chocar contra un banco de arena mientras navegaba en la zona de la localidad rosarina de Fighiera.



El hecho se produjo por la tarde y según Matías Messi, de 35 años, a raíz del impacto se golpeó la cara.



El hermano de Lionel se trasladó a un centro médico para recibir atención y se retiró a su casa.

Sin embargo, cuando personal policial inspeccionó la lancha encontró rastros de sangre en todo el bote, por lo que el fiscal José Luis Caterina ordenó entonces tomar declaración a Matías Messi para aclarar lo ocurrido en el bote.



Fuentes policiales señalaron que el personal de la Policía de Investigaciones (PDI) secuestró más tarde en la lancha un arma de fuego, de la que no se brindaron detalles.



Por lo tanto, el fiscal ordenó entonces volver a intentar ubicar al hermano de Messi para que brinde explicaciones del hecho, aunque aún no había sido localizado.



De esta manera, en caso de no ser hallado no se descarta que Caterina dicte una orden de detención.



El hermano del jugador del Barcelona de España había protagonizado un accidente contra un camión el pasado 26 de agosto cuando circulaba a bordo de su auto Audi por la Ruta 21, a la altura de la localidad de Pueblo Esther.