Julio Zamora recibió a jóvenes del programa municipal de pasantías

El intendente de Tigre y su esposa Gisela, directora ejecutiva del IMASN, reconocieron a alumnos del Colegio Santa Ana de General Pacheco, quienes realizaron prácticas en el área de informática local para adquirir herramientas y sumar conocimientos.



Tigre continúa brindando oportunidades a jóvenes alumnos del distrito que cursan último año del secundario, para que puedan realizar prácticas laborales en dependencias municipales. En esta ocasión, el intendente Julio Zamora y su esposa Gisela, directora ejecutiva del Instituto Municipal de Alimentación Saludable y Nutrición (IMASN) recibieron en el palacio municipal a cuatro estudiantes del Colegio Santa Ana de General Pacheco para reconocerlos luego de su participación en el Programa de Pasantías local.



Al respecto, el jefe comunal, destacó: "Siempre buscamos que estas prácticas sean enriquecedoras y fortalezcan a los chicos en las áreas deseadas para luego poder desarrollarse en un ámbito laboral, habiendo tenido la oportunidad de una experiencia previa a nivel profesional".



Los alumnos Agustín Marcati, Nahuel Ponce, Lucila Careti y Candela Ghiliasa participaron de la pasantía en el área de informática y cumplieron 200 hs de práctica, distribuidas en 4 hs por día, 2 veces a la semana. En el encuentro, compartieron su experiencia con los funcionarios y sus deseos profesionales de cara al futuro.



"Estos jóvenes representan el futuro de nuestra sociedad y que puedan nutrirse de este tipo de experiencias es realmente muy importante. Además, que se encaminen en el mundo formativo de la educación es esencial porque es una gran herramienta que permite tanto el éxito profesional como la independencia", afirmó Gisela Zamora.



El Municipio de Tigre promueve que los jóvenes del distrito tengan igualdad de oportunidades y puedan conocer cómo sería su ámbito de trabajo según la orientación que elijan en el futuro. Cabe destacar que muchos alumnos han comenzado como pasantes y una vez finalizados sus estudios secundarios han accedido a un empleo permanente dentro del municipio.



Nahuel, uno de los jóvenes, comentó: "La experiencia fue genial. Aprendí muchísimo y me sirvió un montón para el día de mañana tener una noción del campo laboral y sentirme más cómodo y a gusto". En tanto que Agustín, otro de los jóvenes pasantes, dijo: "Me voy con una enseñanza realmente brillante. Tigre me dio una gran oportunidad para conocer gente, desempeñarme en un área interesante como informática y adquirir experiencia".



Estuvieron también presentes en el encuentro: la directora general de Desarrollo y Capacitación de Recursos Humanos, Florencia Colman; la directora del Colegio Santa Ana, Nora Duarte; y demás autoridades de la institución educativa