29/11/2017 - 15:23 | Zonales / Tigre Tigre acompañó a la Escuela Primaria N°15 “Juan Bautista Alberdi” en su 90 aniversario Herramientas: Compartir: ver más imágenes La actividad se llevó adelante en el SUM del establecimiento junto a ex alumnos, directivos, autoridades actuales y cuerpo docente. El municipio hizo entrega de una plaqueta alusiva en reconocimiento a la labor educativa de la entidad en la comunidad. Además, se realizó la muestra anual del alumnado con exposiciones de diferentes temáticas en maquetas, dibujos y arte plástico. El Municipio de Tigre, junto a la Comisión de Historia de El Talar, participaron de la celebración del 90° aniversario de la Escuela Primaria N°15 “Juan Bautista Alberdi”. El evento contó con la presencia de decenas de ex alumnos y directivos, autoridades educativas actuales y funcionarios municipales. Además, dentro del marco del festejo, se llevó a cabo una muestra anual de los alumnos con trabajos que incluyeron diferentes temáticas en maquetas, artes plásticas y dibujos.



Como parte de la conmemoración, el municipio entregó una plaqueta en nombre del intendente Julio Zamora en reconocimiento a los 90 años de labor educativa hacia la comunidad local.



“Es un orgullo ver a muchos ex alumnos y directivos seguir participando activamente con la Comisión de Historia y la biblioteca. Ellos fueron los que de alguna manera transformaron en emblema esta entidad. Vamos a seguir trabajando para que este edificio y su comunidad educativa siga creciendo”, señaló el secretario de Turismo, Cultura y Deporte, Luis Samyn Ducó.



En 1927 la Dirección General de Escuelas decidió crear la Escuela Rural Nº 15 del partido de La Conchas, la cual funcionaba en la localidad de General Pacheco con 29 alumnos divididos en tres grados. En abril de 1940 la sede se trasladó a El Talar, convirtiéndose en el polo educativo más antiguo. Actualmente, el colegio cuenta con una matrícula de 1000 alumnos en 36 secciones de 1ro a 6to grado.



En paralelo, en el sector de aulas se presentaron trabajos de los alumnos en diferentes expresiones tanto en maqueta, con arquitecturas del país; en dibujos, con temáticas abiertas sobre paisajes y estructuras arquitectónicas y en artes plásticos, donde utilizaron plastilinas, pinturas y materiales manuales para la realización de caminos y ciudades.



Sonia Stachowiak, directora de la EP N°15, comentó: “Buscamos generar acuerdos de convivencia con los chicos y mejorar día a día la sociedad en la que vivimos. Tenemos un cuerpo directivo y docentes de excelente calidad humana y es lo que más valoramos”.



Durante el acto, la Comisión de Historia de El Talar expuso fotografías de varios acontecimientos auténticos ligados a las actividades de la localidad como la Fiesta en la Sociedad de Fomento El Boyero, reuniones y festejos en el Club El Talar Juniors. Además, se expusieron imágenes de antiguas y actuales de edificios como la Parroquia Espíritu Santo del barrio Almirante Brown, la Asociación Atlética y la sede del Club de Amigos, entre otras.



El presidente de la Comisión de Historia, Carlos Agnes, sostuvo: “Hoy nos reunimos antiguos alumnos y docentes para recordar un poco lo que eran aquellas épocas en esta entidad tan linda. Una jornada muy emocionante”.



“Tengo recuerdos hermosos de esta escuela. En aquel momento había mucho compañerismo de los que estamos presentes aquí y los que ya no están”, indicó Julio, alumno de la década del 60'.



Estuvieron presentes; el delegado de El Talar, Eduardo Gonzalez y la directora coordinadora de Entidades Intermedias, Victoria Etchart.