28/11/2017 - 19:34 | Deportes / Caruso Lombardi y su salida de Tigre: “estaban esperando que me vaya mal” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El entrenador Ricardo Caruso Lombardi aseguró hoy que había “gente, técnicos y dirigentes” que estaban “esperando” que a Tigre le vaya mal, para promover su salida del club, lo que ocurrirá al final de 2017.

Caruso Lombardi acordó con el presidente del club, Ezequiel Melaraña, que conducirá al equipo en las dos fechas que restan de la primera parte de la Superliga (San Lorenzo y Temperley) y luego concluirá su tercer ciclo en el conjunto de Victoria.



El entrenador realizó una mala campaña en la primera mitad de la Superliga, en la que cosechó una victoria, cinco empates y cuatro derrotas.



Ante los rumores de que el político Sergio Massa nunca lo quiso como DT del Matador, Caruso comentó: “A Massa lo vi dos veces sola. No me dijo que no me quería más como entrenador”.



En ese sentido, aclaró que el presidente de Tigre “siempre se portó de diez” y por eso se pusieron de acuerdo con la rescisión.



En declaraciones al programa “Liberman en Línea”, Caruso Lombardi reflexionó sobre su trabajo en esta última etapa en Tigre.



“Hicimos todo para que nos vaya bien. Y a la vez me sentía mal porque no me salía lo que yo quería. No encontrábamos los goles, que es diferente a no encontrar la vuelta”, concluyó.



Luego de la octava fecha, en la que Tigre empató sin goles frente a Arsenal, la dirigencia se juntó con el entrenador, quien le hizo saber que no tenía drama en dar un paso al costado a fin de año si se lo solicitaban.



Sin embargo, en la jornada siguiente, el “Matador” obtuvo su primer triunfo ante Estudiantes de La Plata, aunque un nuevo traspié, esta vez ante Colón en Santa Fe tras ir ganando 1 a 0, terminó precipitando la salida de Caruso Lombardi.

