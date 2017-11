Movistar ofrece Whatsapp gratis para todos sus clientes

En una jugada de alto impacto, Movistar anunció hoy que brindará el servicio de WhatsApp gratis, tanto para clientes prepago como para pospago (con factura mensual). .

En el caso de clientes prepago, el servicio se activa en forma automática dentro de la promo Multiplicate: cuando el cliente multiplica su crédito, tiene WhatsApp gratis durante la vigencia de la promoción elegida. .



La compañía indicó que el uso de la popular mensajería no activa ni descuenta megas del servicio de Internet por día y, si se queda sin crédito, el cliente va a poder seguir utilizando WhatsApp sin inconvenientes.



Indicó que en el caso de los clientes pospago, el servicio de WhatsApp gratis está disponible para todos los planes y no requiere activación. .



Del mismo modo, su uso no descuenta datos del plan, ni de Test Drive (los 3 meses de prueba donde Movistar le otorga al cliente 10GB adicionales a los de su plan), ni activa o descuenta megas del servicio de Internet por día. .



De esta manera, si el cliente se queda sin megas o crédito, puede seguir utilizando WhatsApp sin inconvenientes. .