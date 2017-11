Se inauguró en el Museo de San Fernando la Muestra Anual de UNA Artes Visuales

En la dependencia cultural sita en Ituzaingó 1053, alumnos de 12 cátedras de Artes Visuales de la Universidad Nacional del Arte (UNA) exhiben sus trabajos de dibujo, pintura, escultura, grabado, escenografía y cerámica. La muestra -con entrada libre y gratuita- se extenderá hasta el 16 de diciembre próximo, y podrá ser visitada de lunes a viernes de 8 a 16 horas.



El pasado sábado se inició en el Museo de San Fernando la cuarta edición de la Muestra Anual de UNA Artes Visuales - sede Xul Solar, en la que alumnos de esa alta casa de estudios de artes exhiben sus trabajos.



Eugenia Azar, Coordinadora de Artes Visuales del Municipio, explicó: “En esta cuarta edición de la muestra participan alrededor de 12 cátedras de pintura, dibujo, escultura, grabado y escenografía, con gran diversidad de técnicas artísticas; son alrededor de 100 alumnos por cada una de las cátedras. Estamos muy contentos de recibir a la Universidad, que tiene una sede en San Fernando, y el apoyo del Municipio en muchos sentidos; abrimos el Museo para que puedan participar y exponer sus trabajos”.



“Esta es una de las muestras más concurridas que siempre realizamos a fin de año, a la que vienen los alumnos con sus familiares y amigos; esperamos alrededor de 200 personas o más”, finalizó Azar, quien recordó que la muestra estará hasta el 16 de diciembre, pudiendo visitarse de lunes a viernes de 8 a 16 horas.



En tanto, el Decano del Departamento de Artes Visuales de la sede San Fernando, Rodolfo Agüero, detalló: “Esta muestra está hecha con la producción de los estudiantes de las cátedras de San Fernando, que me parece brillante por lo que hay. Y destaco lo del voluntariado, porque no se conoce mucho lo que se hace en las provincias con los proyectos que se instalan dentro de la Universidad. Esta es una devolución a la comunidad relacionada con las escuelas secundarias; me parece maravillosa la presentación de esta muestra, tiene que ver también con el apoyo brindado desde el Municipio”.



“Este es el lugar ideal para presentar la muestra, es una casona maravillosa; en los jardines también hay trabajo, y en la capilla una obra brillante sobre tejido. Las cátedras son todas de Artes Visuales, de las diferentes categorías: pintura, grabado, escultura, escenografía, cerámica y con la presencia de sus titulares proyectuales”, finalizó Agüero.



Además, Claudia Ligorria, Coordinadora Académica de la sede Xul Solar, que forma parte del Departamento de Artes Visuales de UNA, opinó: “Este es un espacio importantísimo, donde hace ya cuatro años se hace la Muestra Anual. Estudiantes de los talleres como los proyectuales, que son las materias más avanzadas de la carrera, muestran la producción que hacen en las cátedras, interactuando con la comunidad sanfernandina, que es lo importante. Queremos agradecerle al Municipio por este espacio que nos cede”.