50 aniversario del Jardín 906 de Islas “Manuel Belgrano”

El Jardín 906 del río Paraná Miní celebró sus 50 años de existencia con un importante festejo que concentró a gran parte de la comunidad isleña.



En representación del Intendente Luis Andreotti, concurrió la Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Política Ambiental y Concejal electa, Alicia Andreotti, quien expresó: “50 años son muchos, donde la comunidad educativa ha trabajado muy bien. Hoy el sacerdote que bendijo las instalaciones habló de ‘hacer el bien', que es lo que han hecho acá docentes y papás durante 50 años; toda la comunidad de la isla enseñando a los niños y preparándolos para un futuro mejor con valores y enseñanzas de vida para que sean adultos y jóvenes sanos. Estoy feliz por haber compartido esta invitación, les deseamos toda la felicidad del mundo, y que sigan trabajando por los niños con su importante tarea”.



Además, explicó: “El Municipio tiene un programa de ‘Ayuda a Escuelas Provinciales', con el que siempre estamos presentes colaborando, en la medida que el Consejo Escolar y las autoridades provinciales marcan las prioridades. Colaboramos, porque son niños de nuestro distrito, y el Intendente Luis Andreotti siempre nos pide estar presentes para darles una mano a todas las escuelas y jardines provinciales del distrito”.



En tanto, la Directora del Jardín 906, Mónica Prata, agregó: “Tengo bastante trabajado en Islas, incluso con permanencia. Es un gran desafío para mí la organización de este evento, con la presencia de Alicia Andreotti del Municipio de San Fernando, con la que estamos muy agradecida porque siempre colaboran mucho con nuestra escuela y además con todas las del distrito, teniendo en cuenta las necesidades de la isla. Hoy recibimos ventiladores, calefactores, un equipo de música y juegos que hace mucho veníamos pidiendo para los niños. Agradezco enormemente al Municipio por hacerlos realidad, ya que en la isla los chicos no tienen fácil acceso a las plazas. Espero que esta gestión siga colaborando con las escuelas como siempre lo hace”.



Y Blanca Scafú, la ex Directora del Jardín, dijo: “Vinieron las autoridades municipales a acompañarnos en este día tan importante para nosotros. El Jardín en este momento tiene una matrícula de 8 alumnos, y también alberga a alrededor de 40 de primaria Escuela 12, y en el mismo predio también funciona la Escuela Especial 504. Recibimos mucha ayuda del Municipio a lo largo del año. Hoy Alicia Andreotti se comprometió a darnos una mano para poder ampliar este Jardín que funciona en un aula pequeña de la Escuela Primaria”.



Estuvieron también presentes el Secretario de Educación, Cultura y Contención Social del Municipio, Carlos Traverso; el Director del Área de Investigación y Cuidado de los Recursos Naturales, Gabriel Tato; Cecilia Biallas, de Cultura en Islas; la Inspectora de Educación Inicial, María Arnaldo; representantes gremiales, niños del Jardín 908, ex alumnos y padres.