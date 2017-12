Arrancó en Tigre la propuesta turística “Vinos y Estrellas”

El evento combinó una cata y una charla sobre vinos y astros a cargo de especialistas. La actividad comenzó al anochecer, con una navegación desde la Estación Fluvial con destino a la exuberante naturaleza en una isla del Delta. La próxima edición será el jueves 7 de diciembre.



El Municipio de Tigre auspició la presentación de la primera jornada de “Vinos y Estrellas”, una propuesta que combinó una cata de vinos y la contemplación de los astros y constelaciones. Estuvo a cargo de la reconocida sommelier Silvia Ramos de Barton, y del profesor Claudio Martínez, especialista en Turismo Astronómico. La actividad comenzó al anochecer con una navegación desde la Estación Fluvial con destino a la exuberante naturaleza en una isla del Delta.



“Compartimos una nueva modalidad de disfrutar y conocer el Delta como destino turístico. Apostamos a seguir brindando herramientas al sector privado de Tigre, para crecer y consolidar esta tercera industria del municipio. El objetivo es generar más recursos y dinamizar la economía local”, dijo Sergio Castro, subsecretario de Turismo de Tigre.



El vino en Egipto, fue la primera temática elegida para el evento e incluyó la cata de varietales de blanco, rosado y tinto de bodegas exclusivas en un recorrido por los secretos de esta bebida.

Al respecto, la sommelier Silvia Ramos de Barton, expresó: “Los vinos elegidos para las cuatro presentaciones son una selección especial que escogí para cada noche, que despertará la curiosidad de los presentes. Me parece una idea genial poder tomar una copa de vino, mirar las estrellas y aprender de las constelaciones en un ambiente natural en el Delta”.



A lo largo de la velada se ofrecieron opciones gastronómicas simples y diversas para el deleite de los participantes. Cerca de la medianoche se emprendió el regreso en embarcación con un recorrido que tuvo la opción de descender en distintas hosterías donde los pasajeros podrán pernoctar.



El profesor Claudio Martínez, especialista en Turismo Astronómico, coordinó una charla privada para conocer sobre astros y mitología, mientras se contemplan las estrellas, constelaciones y la luna. “El municipio de Tigre es pujante y presentó una gran propuesta para fusionar el interés por los vinos y los astros, una actividad que está creciendo en el país”, dijo y destacó: "La idea es acercar a los vecinos y turistas el conocimiento del cielo, pero no desde lo científico, sino como uno se compenetra con el entorno”.



Las hosterías y complejos de cabañas han generado tarifas promocionales para aquellos pasajeros que deseen hospedarse en las islas del Delta una vez finalizada la actividad (Para aquellos pasajeros que pernocten está programado el servicio de un transfer out que conecta la hostería con la Estación Fluvial de Tigre al día siguiente).



El punto final del recorrido de la embarcación es la Estación Fluvial, punto donde arribarán aquellos pasajeros que sólo tomen la opción de la actividad sin pernocte.



Próximas Ediciones de “Vinos y Estrellas”:



Jueves 7 de diciembre / Viernes 12 de enero / Jueves 9 de febrero