Allanan “Torneos” por una causa que investiga el desvío de fondos en el “Fútbol para Todos”

La Policía Federal allanó en la mañana de este martes las oficinas de “Torneos” en el marco de la causa que investiga el millonario desvío de fondos del programa “Fútbol Para Todos”.



Según informaron fuentes judiciales a NA, la decisión fue tomada por el juez Daniel Rafecas, por pedido del fiscal Gerardo Pollicita, con el objetivo de reunir documentación para la investigación.

El fiscal había pedido que se cite a indagatoria a los exfuncionarios del kirchnerismo Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina, Gabriel Mariotto y Pablo Paladino.



Pollicita le había solicitado a Rafecas que se les dicte la “inhibición general de bienes” a los mencionados y la “prohibición de salida del país” a los que corresponda, según pudo saber NA.



Estos allanamientos se dan luego de las revelaciones que realizó el exCEO de la empresa Torneos, Alejandro Burzaco, en el marco del denominado “FIFAGate”.



El empresario afirmó que pagó coimas al fallecido presidente de la AFA, Julio Humberto Grondona, y a funcionarios del Gobierno para poder seguir manejando parte de los derechos del fútbol argentino.



En la presentación efectuada por Pollicita, se solicitaron a las autoridades del Gobierno nacional que estaban a cargo del programa “Fútbol para todos”, acusadas de pagar sobreprecios por las contrataciones de los torneos como: Copa América 2011, partidos amistosos de la Selección argentina, Copa del Mundo 2014, y Sudamericano Sub 20 y Copa del Mundo Sub 20 2013.



Según el fiscal, “las autoridades del Programa Fútbol para todos obligaron mediante su accionar delictivo al Estado Nacional en forma abusiva a adquirir diversos eventos que exceden en forma considerable los objetivos del citado programa”.



En esta causa, además, el fiscal solicitó la indagatoria de los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina, y también de los responsables de las empresas que manejaban los derechos de transmisión de eventos futbolísticos, por los que el Estado pagó en dos años US$ 33.050.000 a la empresa “TyC International BV” que manejaba Burzaco.



El delito que se les endilga es el de “defraudación al Estado” por “obligar abusivamente” al Gobierno a pagar “por los derechos de televisación a costos más elevados”, indicó el fiscal, que también solicitó a Rafecas que ordene una inhibición general de bienes