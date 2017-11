El gobierno de Vidal y los docentes comenzarán las negociaciones por los salarios del 2018

La convocatoria a una reunión de la Comisión Técnica Salarial entre el gobierno de María Eugenia Vidal y los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires se llevará a cabo este jueves 30 de noviembre a las 15 horas, en la capital provincial, la ciudad de La Plata, se oficializó hoy.



De esta forma se espera que para el próximo jueves en la sede de Negociaciones Colectivas del Ministerio de Trabajo se reúnan los equipos técnicos de los gremios y de los ministerios involucrados en la negociación. A tiempo que las máximas autoridades no serán de la partida en este primer encuentro de fin de año.



El ministro de Educación, Gabriel Sánchez Zinny, y de Trabajo, Marcelo Villegas, junto al de Economía, Hernan Lacunza vienen realizando una serie de reuniones sobre temas en los cuales es más fácil ponerse de acuerdo, como en materia de higiene y edilicias de las escuelas.



Y si bien sobre el punto salarial aún no han empezado las negociaciones, desde el gobierno esperan llegar a un acuerdo antes de fin de año para poder programar bien el año lectivo; principalmente "los chicos y sus familias para que puedan tener certidumbre sobre el inicio de las clases", remarcan los funcionarios.



"La cláusula gatillo puede ser una herramienta. Fue muy útil este año; y la ventaja que tenemos respecto del anterior es que ganamos en credibilidad porque se aplicó cada trimestre en que la inflación fue superior a la prevista, no sólo con los docentes, sino también con el resto de los gremios", dijo optimista el ministro de Economía bonaerense días pasados.



La provincia cerró a mitad de este año un acuerdo con los docentes al realizar un incremento salarial de 21,5%, con "cláusula gatillo", más un bono de 1.600 pesos por cada cargo; también, una compensación del 2,5% correspondiente a 2016 y las sumas ya adelantadas a cuenta del aumento, de entre 2.500 y 4.500 pesos. Los dirigentes docentes estimaron el aumento conseguido del orden del 27,5 %.