Horóscopo correspondiente al martes 28 de noviembre de 2017

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Debería considerar la posibilidad que se le presenta a nivel laboral. Sería un peldaño más para llegar donde usted quiere. No se adelante a emitir un juicio acerca de alguien. Sugerencia: la prudencia.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- No sería tan importante una reunión que se le presenta. Su ocupación debería ser no postergar ciertos trámites que tienen que ver papeles importantes. Sugerencia: la previsión de las cosas.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Le sugieren algo interesante con respecto a un tema que tiene que tocar con personas importantes. La clave sería en principio esperar un poco más de tiempo a que las condiciones sean las propicias. Sugerencia: saber esperar.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Intervalo en una relación afectiva. Las cosas se deberían revisar con respecto a un proyecto laboral que tiene conversado con alguien de su entorno. Sugerencia: las cosas son probables cuando creemos que lo son.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Advertencia importante que llega a usted a través de alguien que lo estima. No malinterprete una acción que podría ayudarlo más de lo que imagina. Sugerencia: ser agradecido.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Lo importante sería no prestar demasiada atención a las cosas cotidianas que no tienen real trascendencia. De esa manera simple sus tensiones disminuirían. Sugerencia: buscar simplificar lo que se puede.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Un estado de nervios le impiden ver o buscar las soluciones que está necesitando en el plano laboral. Sea más optimista y rescate los pequeños avances que tiene hasta el momento. Sugerencia: no bajar los brazos nunca.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- La revelación de un hecho le hará ver más claramente una situación que se presenta en el trabajo. No se manifieste en contra de nadie, simplemente observe y aprenda. Sugerencia: saber cosas no implica reproducirlas innecesariamente.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Estaría bien orientado en un proyecto que tiene en mente. Debería pensar con quienes compartir la idea para que le resulte más fácil llevarla a cabo. El amor, óptimo. Sugerencia: siempre la creatividad.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Buenos momentos en el plano laboral. Las cosas se perfilan hacia una mejoría. Los atributos positivos suyos debería utilizarlos más desde lo espontáneo, no se autocensure tanto. Sugerencia: la libertad.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- La posibilidad de reencuentro con alguien que no hace mucho que conoce es alta. La coincidencia de estilo y las ganas de encontrarse en el amor son mutuas. Sugerencia: motivarse.



ACUARIO (21 DE ENERO 19 DE FEBRERO)- Se recupera de una amargura en el plano sentimental. Sus tristezas disminuirían si las racionaliza. Un llamado de alguien de su entorno laboral lo advierte oportunamente. Sugerencia: no lastimarse.