27/11/2017 - 19:03 | Zonales / Vicente López Una nueva edición de América Medita reunió a miles de personas en la Costa de Vicente López Herramientas: Compartir: ver más imágenes Miles de personas se acercaron a la Costa de Vicente López (Urquiza y el río) para disfrutar de una gran jornada de sol y aire libre, pero con una excusa particular, la de la meditación, la vida sana y bienestar, en el marco de una nueva edición de América Medita. Allí, los presentes pudieron realizar clases de yoga, técnicas de respiración, además de participar y disfrutar de charlas sobre medicina ayurveda, alimentación, conciencia ambiental, gastronomía, y la meditación por la paz en simultáneo con toda Latinoamérica.



“Me encanta recibir este tipo de iniciativas –señaló Jorge Macri, intendente de Vicente López– que tienen que ver con una cultura de cuidarse y cuidar a los demás”. El Arte de Vivir fue la institución que encabezó la organización, la cual, remarcó el jefe comunal, “tiene una presencia mundial, muchos años trabajando en la Argentina, y me encanta que el Paseo Costero reciba un montón de gente que quizás no conocía este lugar”.



El compositor y cantante Javier Calamaro se presentó en vivo, antes de que anocheciera, comentó “es un placer estar particularmente en este lugar, donde hemos hecho cosas tan lindas, viniendo de otros lados, como el proteccionismo animal; el municipio hace cosas que realmente son admirables, pero sobretodo es la manera en que las hace”. Y agregó que, teniendo en cuenta la ocasión, “elegimos canciones que tienen que ver con la búsqueda, y que además tienen un sonido especial para una jornada en la que la gente está muy en paz”.



Previamente, se pudo disfrutar de una multitudinaria meditación, cuya guía estuvo a cargo del maestro espiritual de la India, Swamiji. También estuvo presente la artista Chachi Telesco, quien tras llamar a que se realicen más jornadas y actividades de este tipo, dijo que “esta costa tiene algo especial, y hoy que es un evento por la paz, la gente empezó a vibrar algo distinto, y se pudo ver personas de todas las edades, abrazados, saltando, haciendo yoga, comiendo y meditando”. Volver