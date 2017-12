27/11/2017 - 17:48 | Información General / El Gobierno advirtió que no tolerará el accionar de grupos violentos que violan la ley y desconocen al Estado Argentino Herramientas: Compartir: El Gobierno Nacional sostuvo hoy que no tolerará el accionar de grupos violentos que mediante la violación de la ley, la presión y la extorsión pretenden "poner en crisis el estado de derecho" y desconocer al Estado argentino y a sus instituciones. Así lo señalaron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, al pronunciarse sobre los hechos ocurridos el fin de semana último en la localidad rionegrina de Villa Mascardi.



Bullrich rechazó el intento de “invertir el rol de lo que el Estado debe hacer frente a un grupo que está fuera de la ley” y que busca “convertirse en un poder fáctico, tomando un territorio e imponiendo una ley distinta a la que tienen todos los ciudadanos argentinos”.



Por su parte, Garavano subrayó que “está claro que la violación de la ley tiene y va a tener consecuencias”.



Ambos ministros ofrecieron una conferencia de prensa esta mañana en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada.



Bullrich alertó sobre la necesidad de “conceptualizar y caracterizar una situación que hace varios años que sucede en el sur de nuestro país, pero que había sido de alguna manera no tomada en cuenta”.



Dijo que en los últimos años se registraron “más de 70 acciones violentas o atentados” por parte de grupos que “no respetan la ley, no reconocen a la Argentina, no aceptan al Estado, la Constitución, los símbolos”.



La ministra hizo una diferenciación entre los pueblos originarios que por la vía del diálogo encontraron una manera de “resolver sus problemas de tierras y de reivindicaciones” de estos otros grupos que “han tomado la violencia como forma de acción política”.



Apuntó que los sucesos de Villa Mascardi tienen vinculación con el mismo tipo de problemas que sufre Chile con estos grupos y puso como ejemplo los hechos de violencia registrados en las últimas horas en el país vecino.



Bullrich dijo que “las fuerzas de seguridad federales no van a aceptar ninguna orden ilegal ni anti jurídica, que se palpe a las fuerzas de seguridad y que se invierta el rol de lo que el Estado debe hacer frente a un grupo que está fuera de la ley”.



“Esta es una decisión muy de fondo porque implica tener muy en claro dónde está la ley y qué tiene que hacer cada una de las fuerzas legales que están bajo la conducción de nuestro Ministerio”, indicó.



“No tenemos ningún límite más que los límites de nuestra Constitución, así que no vamos a aceptar ningún tipo de orden que dé vuelta los valores que tenemos como estado de derecho”, advirtió.



Respecto de los hechos de violencia ocurridos en Villa Mascardi el sábado pasado, la ministra indicó que “el juez necesitará elementos probatorios, nosotros no, reforzando el principio de legitimidad del acto administrativo”.



“El Gobierno Nacional y el Ministerio de Seguridad ya han definido que esto se realizó en el marco de una demanda judicial dada por el juez Gustavo Villanueva”, recordó.



Dijo que “la Prefectura Naval Argentina estaba en ese marco, y nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad frente a una orden emanada de la Justicia”.



“Nosotros le damos a la versión que da la Prefectura Naval Argentina carácter de verdad, creemos que el Estado es el juez, el Ministerio de Seguridad y la Prefectura Naval”, agregó.



Afirmó que “el juez podrá buscar las pruebas que quiera”, aunque “está perdiendo bastantes días porque, desde ese momento, no se permitió entrar más y se va a hacer una investigación sobre este tema cuando en realidad hay una decisión clara de ir a ese lugar”.



“Y si se hace esa investigación cada vez van a quedar menos pruebas, porque en el lugar están todavía los grupos violentos, que además le mintieron al juez, porque le dijeron que ayer se entregaban y no se entregaron”, continuó.



Bullrich remarcó que “el estado de derecho dice que las fuerzas de seguridad que están frente a un delito tienen que actuar y la ley de Flagrancia le da un procedimiento especialísimo, con lo cual está absolutamente claro cómo son los procedimientos”.



“Nosotros no vamos a acatar que se invierta la ley en la Argentina, no lo vamos a permitir. Ya nos costó mucho cuando se hizo eso”, advirtió.



Dijo que “el Ministerio de Seguridad tiene todas las condiciones para entrar a cualquier lugar si lo ordena un juez, y ya lo hemos demostrado en infinitas oportunidades; en ese sentido, tiene todas las fuerzas a disposición para hacer cumplir la ley”.



Bullrich precisó que “de acuerdo a la información que brindó la Prefectura Naval Argentina que estuvo en el lugar había armas de grueso calibre”.



“Lo que describen los Albatros es que hubo estruendos muy fuertes y eso se ve en los cortes que tuvo la vegetación. Hubo armas de puño. Eran 15 o 20 en formación tipo militar con lanzas y cuchillos en las puntas, con máscaras anti gas y armas blancas”, añadió.



La ministra indicó que esta situación viene “desde hace tiempo”, aunque “estaba muy tapada” y señaló que para el Gobierno “es fundamental poner a la ley como centro de las relaciones sociales de nuestro país”.



“Hemos logrado que este problema se conozca y que no sólo lo sepan los que vivían en el sur, sino todos los argentinos. Que sepan que tienen un Gobierno que los va a defender, que va a defender la ley y que no va a permitir ningún tipo de ilegalidad”, agregó.



En ese sentido destacó que “vamos a tener una presencia fuerte, importante, coordinando con los gobiernos provinciales” para combatir cualquier acción violenta, como “la colocación de explosivos o los actos de quema de iglesias o lugares históricos”.



"Vamos a cuidar a los argentinos que viven el sur. Se acabó el mundo del revés", advirtió Bullrich.