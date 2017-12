El Museo de Arte Tigre presentó sus últimas muestras del 2017

Se trata de exposiciones de gráfica contemporánea, escultura moderna y la colección "Microrrelatos" del propio museo. La apertura contó con la presencia del intendente Julio Zamora y su esposa Gisela, directora ejecutiva del IMASN. Podrán visitarse hasta abril del próximo año y para los vecinos la entrada es libre y gratuita.



El intendente Julio Zamora, acompañado por su esposa y directora ejecutiva del Instituto Municipal de Alimentación Saludable y Nutrición (IMASN), Gisela Zamora, participó de la presentación de las últimas muestras del año del Museo de Arte Tigre. Se trata de los trabajos de los artistas Adriana Cimino Torres, Guillermo Mac Loughlin, Naum Knop y Mariano Pagés. Además, se exhibe "Microrrelatos", una selección de realizaciones del acervo del MAT junto a incorporaciones recientes.



Al respecto, el jefe comunal, señaló: "Constantemente el museo se va renovando, en este caso con obras propias con distintas expresiones audiovisuales que le otorgan un valor especial. A través de la gestión de su directora que junto a todo el equipo hacen un gran trabajo, tanto los vecinos de Tigre como los turistas, reciben una oferta cultural muy variada e interesante".



"Tener un museo de esta calidad en Tigre es muy enriquecedor para quienes cada fin de semana vienen a recorrerlo. Esta inauguración habla de una reforma permanente en las exposiciones", expresó la directora ejecutiva del IMASN, Gisela Zamora.



Cabe destacar que la exposición incluye diversos materiales en litografía, serigrafía, esculturas, fotografías y arte abstracto. Una de las flamantes atracciones artísticas corresponde a Verónica Tejeiro, quien presentó el material de dos escultores argentinos y 12 obras de Naum Knop, a 100 años de su nacimiento, y Mariano Pagés, sobre una reflexión plástica de la figura humana, en la que utilizó técnicas de péndula entre el clasicismo y la escultura moderna en piedra, madera, cerámica y bronce.



Por su parte la directora del MAT, María José Herrera, comentó: "La variedad y las diferentes temáticas que proponemos aquí enriquece a Tigre pero también a todo el país. Tenemos visitantes de los lugares más diversos que vienen a disfrutar de este maravilloso espacio".



La oferta también contempla trabajos en litografía de Adriana Torres Cimino, quien aseguró: "Me parece muy bueno que una entidad que tiene mucha historia me permita poder dar a conocer mis obras. Agradezco a los organizadores y a las autoridades". En tanto que Guillermo Mac Loughlin, artista orientado a técnicas de serigrafía, sostuvo: "Este género artístico para mí es importante porque me ha obligado a evolucionar en mis trabajos. Todo lo que expuse es abstracto y proviene de temáticas como puentes y barcos".



Luego de la recorrida por las salas, el intendente dialogó con los artistas y los primeros vecinos que se hicieron presente en el museo para conocer las muestras.



Nicolás Rubio, artista de origen francés que tiene su prototipo de pintura en el museo, indicó: "Desde que llegue a Argentina, Tigre se convirtió en un lugar muy especial para mí. Es un premio enorme que mi obra, de esta bellísima ciudad, este aquí para que los visitantes puedan apreciarla".



Los vecinos de Tigre podrán visitar dichas exhibiciones con entrada libre y gratuita en el museo, ubicado en Paseo Victorica 972, de miércoles a viernes de 9 a 19 hs; sábados, domingos y feriados de 12 a 19 hs, hasta abril del próximo año.



Estuvieron también presentes en la apertura: el subsecretario de Cultura Julián Kopecek; la subsecretaria Legal y Técnica, Patricia D' Angelis; el presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Tigre (AAMAT), Pedro Edward; y el director coordinador del Museo de Arte, Fernando Echagüe.