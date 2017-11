26/11/2017 - 21:00 | Deportes / River se durmió y Newell´s aprovechó para llevarse un triunfazo del Monumental Herramientas: Compartir: Newell´s Old Boys se escudó hoy en una soberbia actuación de su arquero Luciano Pocrjnic y la siesta de River en los últimos quince minutos para dar vuelta el resultado y llevarse una gran victoria en el estadio "Monumental" por 3 a 1, por la décima fecha de la Superliga. El mediocampista Gonzalo "Pity" Martínez, a los 21 minutos del complemento, adelantó al conjunto "millonario", que inexplicablemente no pudo defender el resultado.



La "Lepra" lo empató con un cabezazo del portugués Luis Leal, lo dio vuelta con un penal de Brian Sarmiento y lo liquidó con un contragolpe de Héctor Fértoli, todo en los últimos quince minutos de juego.



"Nos vamos muy calientes, fue un partido muy malo nuestro", graficó "Pity" Martínez, que quiere enfocarse en la final de la Copa Argentina, dentro de dos semanas, frente a Atlético Tucumán.



River desperdició la chance de acercarse al líder Boca y quedó con 15 puntos (con un encuentro más), mientras que la "Lepra" salió del fondo y llegó a 12 unidades, para ganar por primera vez como visitante.



La cara de preocupación de Gallardo en el cierre del encuentro denota el momento de River, que después del golpe que significó la eliminación de la Libertadores con Lanús, parece no reaccionar.

Perdió el Superclásico con Boca, es cierto que llegó a la final de la Copa Argentina, pero en el juego no ha retomado esa simpleza que tanto se le destacaba.



Los primeros 25 minutos fueron de River, con poca profundidad y generando pocas opciones de peligro, pero con paciencia para manejar el balón.



Los arqueros fueron los grandes protagonistas de los primeros 65 minutos de partido, porque de un lado Pocrjnic se la negó a "Nacho" Scocco y Borré con una espectacular doble atajada, y del otro, Enrique Bologna hizo estallar a la gente en un mano a mano contra Brian Sarmiento.



Newell's, después de pasar ese sofocón inicial, tuvo sus chances de contragolpe, tratando de aprovechar el mal retroceso y la descompensación defensiva.



La lesión de Enzo Pérez -muscular- obligó a una modificación táctica a Gallardo, porque perdió un conductor y colocó al veloz uruguayo Nicolás De la Cruz.



El envión con la victoria entre semana en Unión parecía hacer recuperar la confianza a River, más aún cuando promediando el segundo tiempo abrió el marcador.



Porque hasta ese momento, Pocrjnic había sido una muralla imposible de vencer y un karma principalmente para "Nacho" Scocco, a quien le sacó una palomita contra el palo.



Hasta que "Pity" Martínez escaló por el medio de la defensa a pura pared, recibió la descarga de Borré y definió con categoría a un palo en el mano a mano, para romper el maleficio.

.

Parecía que River iba a tranquilizarse con el resultado a su favor, pero fue todo lo contrario. Porque Newell's no se fue de libreto como le pasaba en otros encuentros y el "Millonario" no supo cómo hacer que corra el reloj.



Perdió pases horizontales, promovió el golpe por golpe y sufrió con las contras del conjunto rosarino, lo que lo hizo estar con mucho nerviosismo.



De hecho, el empate salió desde un lateral casi en el córner defensivo, donde Maidana se quedó peleando con Sarmiento, que sacó el centro para Leal, quien de cabeza le ganó a Barboza y puso el 1-1.



A partir de ahí fue todo de la "Lepra", que aprovechó a la perfección el desconcierto de River y en un rápido ataque después de una pérdida de Ponzio que dejó expuesta a la defensa, llegó el penal.

Maidana falló en el cierre y Leal, después de gambetear a Bologna, fue derribado por Gonzalo Montiel, cuando se disponía a definir al arco vacío.



Sarmiento se hizo cargo y definió con mucha solidez desde los doce pasos, para dar vuelta en forma increíble el resultado.



Gallardo mandó a Auzqui y Palacios como sus últimas opciones ofensivas, pero era demasiado tarde, porque la confianza de Newell's estaba en alza y sin fisuras.



Para colmo, tras un córner a su favor, River quedó regalado en el fondo, Pocrjnic descolgó y metió un pase bárbaro para Fértoli, que le ganó a Ponzio -otra vez- y remató al primer palo de Bologna.



Newell's se llevó una victoria vital para este cierre de semestre, porque ahora se viene Racing en el Parque de la Independencia y después el clásico de la ciudad contra Rosario Central.

.

Síntesis:

.

River - Newell's.

Estadio: Antonio Vespucio Liberti (River).

Árbitro: Facundo Tello .

River: Enrique Bologna; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Alexander Barboza, Marcelo Saracchi; Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Gonzalo Martínez, Ignacio Fernández; Rafael Santos Borré e Ignacio Scocco. DT: Marcelo Gallardo.

Newell's: Luciano Pocrnjic; José San Román, Franco Escobar, Nehuén Paz, Leonel Ferroni; Juan Manuel Sills, Braian Rivero; Joaquín Torres, Brian Sarmiento, Víctor Figueroa; Luis Leal.

DT: Juan Manuel Llop.

.

Goles en el segundo tiempo: 21m Martínez (R), 27m Leal (N), 34m Sarmiento -de penal- (N) y 39m Fértoli (N).

.

Cambio en el primer tiempo: 29m Nicolás De la Cruz por Pérez (R).

Cambio en el primer tiempo: 29m Nicolás De la Cruz por Pérez (R).

Cambios en el segundo tiempo: 17m Exequiel Palacios por Fernández (R), 25m Héctor Fértoli por Figueroa (N), 36m Carlos Auzqui por Montiel (R), 38m Alexis Rodríguez por Sarmiento (N).