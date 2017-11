Sin indicios “fehacientes” sobre su localización continúa la búsqueda del submarino “ARA San Juan”

El amplio operativo internacional en busca del submarino “ARA San Juan” continuó este viernes, al cumplirse nueve días de su desaparición, sin indicios “fehacientes” sobre el lugar donde podría estar ubicado pese a que se siguen sumando naves y medios a los rastrillajes.



“Nos gustaría brindar noticias más precisas pero no se ha podido, con todo el esfuerzo desplegado, detectar a la nave”, informó el vocero de la Armada, capitán de navío Enrique Balbi.



A la búsqueda se sumó este viernes el buque de la Armada brasileña “Felinto Perry” y se esperaba el arribo de la aeronave de la Marina rusa, “Antonov”, que llevará a la zona de búsqueda un sumergible teledirigido que alcanza la profundidad de los 6.000 metros.



En conferencia de prensa, Balbi aseguró que el sumergible ruso no es de rescate, sino que irá al lugar para localizar al “ARA San Juan”.



El vocero confirmó además que “no hay fecha para que termine el rescate” de la tripulación, y tampoco está definida la partida de la ayuda internacional.



Al ser consultado sobre un posible ataque contra el submarino, Balbi volvió a descartar esa posibilidad y dijo: “no hay indicio” de que el navío lo haya sufrido, a la vez que negó que el sumergible estuviera cumpliendo una “misión secreta”.



En tanto, “se sigue haciendo un trabajo arduo, importante, de modificación de toda la cubierta y parte de popa” de un buque de la petrolera Total en el puerto de Comodoro Rivadavia para “embarcar un minisubmarino” proveniente de Estados Unidos, labor que se espera concluir en las próximas horas para que pueda zarpar el barco durante este fin de semana.



En sus informes ante la prensa, Balbi señaló que la intervención de funcionarios del Ministerio de Defensa se concretó a partir del viernes 17 de noviembre cuando se decretó la operación de “búsqueda y rescate” (SAR, por sus siglas en inglés) y que eso se adecua al protocolo previsto.



Además, el vocero afirmó que la fuerza no realizó “ninguna vulneración a los protocolos escritos” durante la búsqueda del submarino y sostuvo que los militares “trabajaron mancomunadamente” con los funcionarios de Defensa.



Este viernes, el presidente Mauricio Macri garantizó que la búsqueda del submarino continuará hasta hallarlo y se comprometió a la realización de “una investigación seria, profunda, que arroje certezas de por qué ha sucedido” la situación que afectó a la nave.



“Quiero decirles que mientras tanto, hasta que no tengamos la información completa, no tenemos que aventurarnos a buscar culpables, responsables. Primero tenemos que tener certidumbre sobre lo que pasó y por qué pasó”, sostuvo el mandatario en conferencia de prensa.



Además, el presidente expresó: “Esto que ha sucedido va a requerir de una investigación seria y profunda que arroje certezas sobre por qué ha ocurrido y entender cómo un submarino que se había llevado a reparación de media vida y estaba en perfectas condiciones para navegar sufrió aparentemente esta explosión”.



Al hablar de la explosión, Macri hizo referencia al informe que recibió este jueves el Gobierno y que fue realizado por la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO, por sus siglas en inglés).



La CTBTO detectó el miércoles 15 de noviembre “un evento anómalo, corto, violento, singular y no nuclear, coincidente con una explosión” a las 10:51, es decir, tres horas después de que el submarino se comunicara por última vez con la Base Naval Mar del Plata.



Sin embargo, Lassina Zerbo, secretario ejecutivo de la CTBTO dijo este viernes a NA que “estamos hablando de un pequeña explosión subacuática que podría ser cualquier cosa”.



“Registramos una señal de una explosión muy pequeña, pero no sabemos si fue del submarino, o el movimiento del submarino o una explosión en los motores”, señaló Zerbo.



Al ser consultado en conferencia de prensa sobre las declaraciones del especialista del organismo, el vocero de la Armada explicó: “ayer, cuando se comunicó este hecho, este informe oficial donde estaba escrito lo del evento, lo leí para no cometer errores. Nosotros asumimos porque lo que el organismo detecta son explosiones y esto sumado a lo que mandó Estados Unidos, nos hace pensar en la explosión”.