24/11/2017 - 20:16 | Política / Se impusieron los intendentes y no habrá interna en el PJ bonaerense: Menéndez encabezará el partido

Los intendentes peronistas se impusieron finalmente en la disputa por las autoridades del PJ bonaerense, por lo que no habrá elecciones internas y los jefes comunales de Merlo, Gustavo Menéndez, y de Esteban Echeverría, Fernando Gray liderarán el partido. El saliente presidente del Consejo partidario bonaerense, Fernando Espinoza, será el primer congresal provincial, de acuerdo al acuerdo de último momento rubricado este viernes en la histórica sede de Matheu 130, luego de varias prórrogas en el plazo de vencimiento para la confirmación de las listas de candidatos.



La estrategia de los intendentes para ubicar al frente del partido a Menéndez, uno de los jefes comunales que logró el triunfo en los últimos comicios legislativos, estuvo liderada por Gabriel Katopodis (San Martín), Ariel Sujarchuk (Escobar) y el propio mandatario de Merlo, por la Primera Sección Electoral, y por Julio Pereyra (Florencio Varela), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Gray, por la Tercera Sección Electoral.



Los jefes comunales del interior bonaerense habían planteado la necesidad de una lista de unidad y reclamaron que no hubiera internas para definir las autoridades.



De este modo, la fórmula Menéndez-Gray presidirá la estructura partidaria -se alternarían en la Presidencia-, mientras que Espinoza, luego de cuatro años al frente de la fuerza, quedará a cargo del Congreso del PJ de la Provincia.



La secretaría general, en tanto, quedó en manos del intendente del Partido de La Costa, Juan Pablo De Jesús, se informó oficialmente.



El acuerdo se produjo luego de intensas negociaciones entre los dos espacios para lograr una lista de unidad: consciente de que su base de apoyos era menor a la de su rival, Espinoza había puesto condiciones para bajar su candidatura y sellar una nómina de unidad.



Si bien aceptaba que durante el primer año Menéndez fuera el presidente, reclamaba que fuera relevado por la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, en el segundo: el espacio "Unidad y Renovación" rechazó la propuesta y contraofertó el cargo de primer congresal para Espinoza.



Las partes habían quedadi muy lejos de un arreglo y recién en las últimas horas, luego de un encuentro realizado en Florencio Varela, se llegó al acuerdo que evitará las internas que debían ser realizada el 17 de diciembre próximo.



El intendente de Moreno, Walter Festa, quien había declinado su candidatura la semana pasada para "favorecer la unidad" celebró el acuerdo y destacó que en la lista de nuevas autoridades se encuentran representados "los distintos sectores bajo una misma bandera, la de la Justicia Social".



"Los peronistas tenemos que estar unidos y celebramos con profunda alegría este consenso que tendrá la obligación de defender los derechos de los bonaerenses. A partir de la elección de las nuevas autoridades del partido tenemos que fortalecer más que nunca la unidad del peronismo, convocando a todos los actores que quieran formar parte de un espacio común y de un proyecto nacional y popular", enfatizó.