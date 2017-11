24/11/2017 - 20:15 | Política / Cristina pidió a su militancia que acompañe la marcha sindical contra la reforma laboral y previsional Herramientas: Compartir: ver más imágenes La expresidenta Cristina Kirchner pidió hoy a sus militantes que no la acompañen al Congreso Nacional el próximo miércoles para la ceremonia de jura de su banca de senadora nacional electa, sino que se sumen a la movilización sindical contra la reforma laboral y previsional.

A través de un mensaje publicado en las redes sociales, la exmandataria explicó que el próximo miércoles a las 15:00, “los trabajadores de distintas centrales sindicales y gremios se van a movilizar al Congreso contra el ajuste laboral y el saqueo al sistema previsional y los jubilados”.



“Ese mismo día, por la mañana, juro como senadora nacional y muchos compañeros me habían manifestado la intención de acompañarme en ese momento. Les agradezco de corazón, pero creo realmente que ese día el esfuerzo de todos tienen que estar junto a los trabajadores para que el Gobierno escuche que no se puede ir para atrás, que no queremos seguir perdiendo derechos”, escribió Cristina Kirchner en su cuenta en la red social Twitter.



Y agregó: “Entre todos debemos recordarles que en campaña te prometieron que no ibas 'a perder nada de lo que ya tenés'”.



De acuerdo a la convocatoria, se concentrarán en las puertas del Congreso afiliados de sindicatos del moyanismo como Camioneros, Judiciales, Canillitas y Peajes; de la Corriente Federal de los Trabajadores, entre ellos Bancarios y Curtidores; de la CTA de los Trabajadores, como los docentes de Ctera y Suteba, e integrantes de organizaciones sociales como la CTEP y la CNCT.