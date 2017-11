24/11/2017 - 13:10 | Información General / Hubo 254 femicidios en casi once meses, según un relevamiento Herramientas: Compartir: Al menos 254 mujeres fueron asesinadas por hombres en la Argentina en lo que va del año, lo que arroja un femicidio cada 29 horas.

Así lo reportó un relevamiento del movimiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) realizado sobre los casos ocurridos entre el 1 de enero y el 17 de noviembre.



El relevamiento fue realizado con un seguimiento de publicaciones de distintos medios de comunicación, por lo que la cantidad de femicidios podría haber sido más alta por los casos no publicados.



El estudio indica que la mayoría de las víctimas fueron jóvenes de entre 15 y 25 años y casi la mitad convivía con el autor del femicidio.



“El 75 por ciento de los crímenes fueron cometidos por hombres del círculo íntimo; mientras que un 13 por ciento eran conocidos, en un 5 por ciento se trató de extraños y del 7 por ciento restante no se tienen datos concretos”, señala el informe.



Según el trabajo de MuMaLá, del que se hace eco el Diario Popular, “el 65 por ciento de los femicidios se cometieron en la vivienda de la víctima y un 26 por ciento fueron en la vía pública, mientras que un 3 por ciento se dieron en la casa de un familiar, otro 3 por ciento en el domicilio del agresor y el 3 por ciento restante en otro lugar”.



En relación a las modalidades de los asesinatos de estas mujeres, se refleja que se cometieron con cuchillos (29 por ciento), armas de fuego (24 por ciento), por asfixia (18 por ciento), golpes (17 por ciento), quemaduras (4 por ciento), otras causas (5 por ciento) y desconociéndose la forma (3 por ciento).



Desde este movimiento, con presencia en todo el país, remarcaron la importancia de radicar la denuncia de manera inmediata, ya que apenas el 18 por ciento de las víctimas realizaron presentaciones previas ante las autoridades policiales y judiciales y de ellas, el 12 por ciento tenía medidas de protección, que no resultaron suficiente.



Cabe recordar que, en la misma línea, la asociación civil La Casa del Encuentro advirtió, en sus distintos documentos, que las cifras de femicidios se fueron incrementando hasta llegar a que una mujer es asesinada cada 30 horas en Argentina, pero ahora, frente a esta estadística, “esa relación pasó a una cada 29”. En los últimos nueve años, se contabilizaron 2.384 asesinatos de mujeres que dejaron a 2.938 chicos sin madre.



Según señalan las instituciones de defensa de mujeres y de derechos humanos, las víctimas de femicidios son cada vez más jóvenes y se le agrega el factor del abuso sexual previo a la muerte.



“En estos nueve años, 216 mujeres han sido abusadas sexualmente y luego asesinadas. Significa que hubo un caso cada quince días.



De esta forma, fueron usadas y tiradas a la basura”, concluyó MuMaLá.



Desde el movimiento convocaron a participar de las distintas actividades que se van a desarrollar este viernes y mañana, en conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, que incluyen una marcha que se concretará esta tarde, uniendo el Congreso Nacional con Plaza de Mayo. Volver