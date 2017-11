Luego de que la autopsia confirmara que Santiago Maldonado se ahogó, su familia aseguró hoy que insistirá con su "hipótesis principal" de "desaparición forzada seguida de muerte" y remarcó que el joven falleció "en una represión de la Gendarmería".



"Él no murió porque estaba de turista, fue en una represión de la Gendarmería", enfatizó el hermano del artesano, Sergio Maldonado.



En declaraciones a la prensa a la salida de la Morgue Judicial de la Corte Suprema de Justicia, destacó que "no hay cambio de carátula" en la causa, que actualmente es por "desaparición forzada", y dijo que "hay que esperar".



"No sabemos qué es lo que pasó, estamos como en el inicio.



Tengo más dudas que antes", subrayó Sergio Maldonado, luego de escuchar las conclusiones de la autopsia que le comunicó el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral.



Sobre los resultados finales de las pericias, el hermano del artesano indicó que los expertos "firmaron un acuerdo de confidencialidad" y hasta que la Justicia los revele en su totalidad, sólo se sabe lo informado por el magistrado.



A la vez, confirmó que este sábado se velarán los restos de Santiago en la localidad bonaerense de 25 de Mayo, donde viven sus padres, y estará abierto al público.



"Con respeto, son bienvenidos todos", señaló Sergio Maldonado y detalló que el domingo se procederá al entierro y el responso "en privado", en una ceremonia íntima para familiares y amigos.



La familia de Maldonado reclama que se abra una nueva etapa en la investigación y se busque "identificar a todos los responsables de la desaparición y muerte" del joven de 28 años.

Además, insiste en que se aparte a integrantes del Ministerio de Seguridad del caso y que se realice una reconstrucción del hecho de acuerdo a las distintas versiones que se tienen en la causa.



Sobre el último punto, el juez Lleral señaló este viernes que se llevará a cabo una "reconstrucción histórica" de los sucesos, en tanto que la próxima semana continuarán las declaraciones testimoniales.



Santiago Maldonado había sido visto por última vez el pasado 1 de agosto, luego del desalojo de la Gendarmería Nacional en la comunidad Pu Lof de Cushamen, y fue hallado en esa misma zona tras varios operativos de búsqueda infructuosos el 17 de octubre sumergido en el Río Chubut.