La autopsia confirmó que Maldonado murió por “ahogamiento” y su cuerpo permaneció “siempre bajo el agua”

La junta médica que realizó la autopsia de Santiago Maldonado concluyó hoy por “unanimidad” que el joven murió por “ahogamiento” y su cuerpo estuvo “siempre bajo el agua” del Río Chubut, donde fue encontrado el pasado 17 de octubre tras permanecer desaparecido desde el 1 de agosto.

“Por unanimidad se estableció que la causa de muerte de Santiago Andrés Maldonado fue por ahogamiento, sumersión, en las aguas del Río Chubut y fue ayudado este ahogamiento por hipotermia”, afirmó el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral.



El magistrado encabezó la audiencia de la que participaron 55 peritos en la Morgue Judicial de la Corte Suprema de Justicia, donde tras conocer el resultado final se lo comunicó a la familia, a la que además le entregó el cuerpo del joven.



“Se estableció en base a métodos científicos internacionales que el cuerpo permaneció bajo el agua por un tiempo de mas de 53 días,60 días y 73 días, de acuerdo a los métodos aceptados internacionalmente”, expresó en declaraciones a la prensa.



Lleral señaló que “la causa se va a seguir tramitando y hay que realizar una reconstrucción histórica” de los hechos del pasado 1 de agosto en la comunidad Pu Lof de Cushamen, cuando tuvo lugar un operativo de desalojo a cargo de Gendarmería Nacional.



Las conclusiones coincidieron con los resultados preliminares, que en octubre pasado habían establecido que el cuerpo de Maldonado no tenía golpes ni lesiones y presentaba indicios de ahogamiento.



Tras reunirse con el juez, la familia del joven platense afirmó que insistirá con la “hipótesis principal de la desaparición forzada seguida de muerte” del joven.



La abogada de los familiares, Verónica Heredia, resaltó que “no se puede concluir la fecha” del fallecimiento exacta, ya que las pericias arrojaron un rango de entre 53 y más de 73 días anteriores a la fecha en que el cuerpo fue hallado sumergido en el Río Chubut.



“Con la información que se nos dio hoy no podemos concluir ni cómo ni cuándo falleció Santiago, vamos a continuar sosteniendo nuestra hipótesis principal que es la desaparición forzada seguida de muerte”, sostuvo Heredia.



En declaraciones a la prensa, la letrada subrayó que “lo que sí se pudo determinar fue que siempre permaneció sumergido en el mismo lugar”, con lo cual se descartó que el cadáver haya sido “plantado” en el lugar poco antes de haber sido encontrado, el pasado 17 de octubre.

Además, Heredia reiteró el pedido de la familia para que se aparte de la investigación al Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich.



“La investigación no es independiente desde que está siendo llevada adelante por personas del Ministerio de Seguridad”, enfatizó.



Sergio Maldonado, en tanto, aseguró que su hermano “no murió porque estaba de turista”, si no que “fue en una represión de Gendarmería”.



Además, confirmó que este sábado se velarán los restos de Santiago en la localidad bonaerense de 25 de Mayo, a la que fueron invitados “todos los que deseen acompañar” a la familia, y que el domingo está previsto el entierro en una ceremonia íntima.



Santiago Maldonado había sido visto por última vez el pasado 1 de agosto, luego del desalojo de Gendarmería Nacional en la comunidad Pu Lof de Cushamen: tras varios operativos de búsqueda infructuosos en la zona, un cambio de juez y cruces entre el Gobierno y la familia, el cuerpo del artesano fue hallado el 17 de octubre en el Río Chubut en una zona cercana a donde había tenido lugar el operativo.