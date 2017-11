24/11/2017 - 10:29 | Zonales / Monotributo: se puede confirmar la categoría aun vencido el plazo para hacerlo, según AFIP Herramientas: Compartir: La AFIP informó hoy que todos aquellos monotributistas que no hayan confirmado su categoría aún pueden hacerlo, aunque haya vencido el plazo estipulado. De esta forma, podrán revertir la penalidad prevista, que consiste en la no emisión de la constancia de inscripción en el Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes.



En un comunicado, la AFIP recordó que el 21 de noviembre último venció el plazo para los inscriptos en las letras B y C, en las cuales están inscriptas 560.300 personas.



Además, señaló que el 20 de diciembre próximo es la fecha límite para los monotributistas con la letra A, que comprende a 1.147.000 millón de contribuyentes.



El ente recaudador explicó que la confirmación de la categoría es obligatoria y se realiza en solo 3 pasos desde la página www.monotributo.afip.gob.ar o desde la aplicación "Mi Monotributo".



Luego de ingresar con Clave Fiscal, el sistema mostrará la información del contribuyente entre la que se encuentra la facturación y los gastos, entre otros conceptos.



También, el organismo insistió con que los monotributistas deben adherirse al Domicilio Fiscal Electrónico, donde recibirán recordatorios de vencimientos e incumplimientos, entre otro tipo de información: pueden hacerlo desde la aplicación para celulares o desde la página web.