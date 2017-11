En la provincia, el oficialismo triplicó los gastos de campaña del Kirchnerismo

Cambiemos gastó tres veces más que Unidad Ciudadana en las últimas elecciones legislativas, según documentos presentados ante la Justicia federal por las fuerzas políticas.

Así, la campaña para senador de Esteban Bullrich -que se impuso por cuatro puntos- destinó tres veces más dinero en publicidad que la campaña de Cristina Kirchner.



Así surge de un informe de financiamiento de las agrupaciones nacionales con sede central en la provincia de Buenos Aires presentado ante el Juzgado Federal con competencia electoral bonaerense.



De acuerdo con este informe oficial, Unidad Ciudadana declaró egresos por $ 23.388.743 en la suma de la campaña para diputados y senadores nacionales.



Puntualmente, la campaña para senadores insumió 12.828.545 pesos.



En tanto, la campaña para diputados de la lista que encabezaó Fernanda Vallejos registró gastos por 10.560.198 pesos.



Ni la ex presidenta ni su primera candidata a diputada recibieron aportes del Estado para financiar su campaña, ya que la agrupación Unidad Ciudadana no existía en las elecciones de 2015.



Cambiemos informó egresos por 69.399.860 pesos: las declaraciones de los dos principales candidatos son idénticas en lo que respecta a los gastos de campaña: tanto Bullrich como Graciela Ocaña declararon gastos por 34.699.930 pesos.



Además de aportes privados, declararon aportes públicos por 13.050.858 pesos.



La tercera fuerza que obtuvo más votos, el frente 1 País, no logró representación en el Senado. Su candidato, Sergio Massa, declaró gastos por $ 19.039.681.



En tanto su candidato a diputado Felipe Solá declaró gastos por $ 11. 333.352; en suma, la campaña de 1 País tuvo erogaciones por $ 30.373.033.