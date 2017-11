23/11/2017 - 17:36 | Información General / Empresarios pymes celebraron la media sanción de la ley “Compre Argentino” Herramientas: Compartir: La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) calificó hoy de “fundamental” al proyecto de ley “Compre Argentino” que obtuvo media sanción en Diputados. “Valoramos especialmente que se haya escuchado el pedido de la entidad de elevar el margen de preferencia a favor de las pymes en los procesos de compras del Estado”, señaló el presidente de entidad empresaria, Fabián Tarrío.



En un comunicado, el dirigente consideró que la iniciativa “es una medida indispensable para consolidar el proceso de fortalecimiento de la industria local, para continuar promoviendo la creación de empleo de calidad en la pequeña y mediana industria y para contribuir de esa forma a impulsar la inversión productiva”.



En este sentido, también resaltó otro punto central del proyecto: si una compañía extranjera ganara una licitación deberá suscribir, de manera preferencial, acuerdos de cooperación productiva con empresas consideradas MiPyMES.



En caso de no poder cumplir con ese requisito, tendrá que realizar transferencia de tecnología, inversiones en investigación o desarrollo e innovación tecnológica.



“De esta manera, se mejora el margen de preferencia de pymes argentinas frente a la adquisición de bienes y servicios realizados a empresas nacionales grandes o extranjeras”, resaltó Tarrío.



“Desde CAME se considera completamente genuino que los recursos que desembolsan en la compra de bienes tanto el Estado nacional como los gobiernos provinciales, municipales y el conjunto de empresas que reciben licencias, concesiones u otros tipos de subsidios estatales, prioricen lo fabricado en el país por sobre aquello producido en el exterior”, concluyó el directivo. Volver