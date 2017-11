Detuvieron a un sospechoso de haber empujado del tren a la estudiante Brenda Bigiatti

Un hombre de 32 años fue detenido como sospechoso de haber arrojado de un tren y herir de gravedad a la estudiante Brenda Bigiatti durante un intento de robo, en la estación de la localidad bonaerense de Don Torcuato.

El detenido contaba con dos condenas previas por robos de celulares a mujeres, al igual que en el caso que tuvo como víctima a la estudiante, en el ámbito del ferrocarril Belgrano Norte, informaron fuentes policiales.



El arresto fue realizado en las últimas horas por efectivos de la comisaría tercera de Tigre, con asiento en esa localidad, y la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) del mismo distrito, los cuales realizaron dos allanamientos en la localidad de José C. Paz y en Barrio Frino.



En los procedimientos se incautaron ocho celulares y ropas aparentemente utilizadas en el hecho: una campera azul con cuello rojo, un jean y zapatillas azules.



El detenido fue puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Don Torcuato.



El hecho se produjo el viernes 3 de noviembre por la tarde, cuando la joven viajaba en una formación del tren Belgrano Norte en dirección a Retiro.



Al llegar a la estación Don Torcuato, en una filmación de las cámaras de seguridad que tomaron la secuencia completa, se ve a uno de los ladrones, con campera azul, saltando desde el tren y escapando a pie, segundos después se ve a Brenda caer del tren y golpear contra una baranda del andén.



La joven, que regresaba a su casa en la localidad bonaerense de Quilmes junto unas compañeras, quedó tendida en el piso y fue asistida por policías.



Primero fue trasladada al hospital de General Pacheco, donde la indujeron al coma y luego trasladada hasta el hospital El Cruce de Florencio Varela.



Este miércoles, tras 18 días en terapia intensiva Brenda despertó del coma.



“Hoy puedo decir con una sonrisa que mi hija está bien, pasó el momento crítico”, le expresó Elizabeth Buitrón, su madre.



“Abrió los ojos, me miró y sentí que me reconoció. A partir de ahí, la evolución fue cuestión de minutos, los médicos se sorprendieron. Le sacaron el tubo y respiró sola, la pasaron a sala y a la tarde estaba comiendo. Es algo grandioso, me siento la mujer más dichosa del mundo”.



Elizabeth detalló que su hija ya le pidió libros. “Está volviendo a la normalidad, ama la lectura”, expresó feliz en una publicación de su página de Facebook.