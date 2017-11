Más de 1.000 jóvenes jugaron en los Torneos de Fútbol de San Fernando

Autoridades municipales premiaron a los tres primeros puestos y goleadores de las categorías Infantiles, Menores, Cadetes y Juveniles que compitieron en los Polideportivos. “



En el Polideportivo N°2 de San Fernando se disputaron los partidos finales de los Torneos Municipales de Fútbol de categorías Infantiles, Menores, Cadetes y Juveniles. El Secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso, entregó premios a los ganadores y jugadores destacados de una competencia en la que participaron más de 1.000 chicos de 13 a 18 años.



El funcionario expresó su alegría por el evento: “Estamos muy contentos de que se haya desarrollado durante todo el año, con continuidad durante toda la gestión del Intendente Luis Andreotti. Cada año son más los chicos que se anotan y apuntamos a seguir creciendo el año que viene”.



“Es importante que los chicos de todo San Fernando, en la semana entrenen y durante los fines de semana puedan compartir una jornada recreativa y deportiva”, destacó Traverso y continuó: “Fue una iniciativa del Intendente Andreotti el trabajar codo a codo con los clubes de barrio, las asociaciones y ONG de la ciudad”.



“Hemos trabajado muchísimo durante estos seis años y medio y hoy se ven los resultados: La Liga Infantil de Fútbol tiene más de 2.000 chicos todos los domingos en cada club, con canchas de césped sintético que el Municipio les construyó”, ejemplificó el Secretario.



Los primeros puestos fueron para los equipos Recreativo Itatí (Infantiles y Juveniles), Barrio San Ginés (Menores) y Villa del Carmen (Cadetes). En tanto, los segundos lugares estuvieron destinados a La Aviación (Infantiles), Villa del Carmen (Menores), el Polideportivo Nº1 (Cadetes) y el Polideportivo Nº6 (Juveniles). Todos, además de la copa, recibieron camisetas nuevas.



También fueron premiados los goleadores Dylan Contreras, de Recreativo Itatí (Infantiles); Román Pompillo, de San Ginés (Menores); Alejandro Guzmán, de Recreativo Itatí (Cadetes); y Alexis Díaz, del Polideportivo Nº 1 (Juveniles).



Claudio, DT de San Ginés, manifestó: “El Municipio da un gran apoyo al contenerlos. Tener actividad en cancha de once les gusta mucho”.



Román, juvenil de San Ginés, comentó cómo disfrutó de la competencia: “Al principio fue complicado, pero entrenamos más y pudimos ganarle al que estaba primero. Al final terminamos haciendo los goles que necesitábamos y salimos campeones”. Su compañero Axel, agregó: “El sentimiento es grandioso, dimos todo durante el torneo. Estoy orgulloso por el equipo”.



Facundo, del Club Itatí, señaló por su parte: “El campeonato estuvo muy bueno porque nos entendimos mucho durante el año. Cada vez me gusta más”.



A su vez, el Secretario Carlos Traverso sostuvo: “Desde los 4 años hasta para los adultos mayores tenemos actividades deportivas. El proyecto de deporte que planteó el Intendente Luis Andreotti, año a año crece y se ve demostrado con la construcción de los Polideportivos Nº9 y Nº10”.



Por último, se refirió a la situación del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que angustia a muchos deportistas sanfernandinos: “A través de una ley van a recortar al ENARD, que apoyó en los últimos años a los olímpicos nacionales. De esta manera, se ve que a nivel nacional el deporte es un gasto”.



“Espero que puedan reverlo, porque hemos hablado con muchos deportistas, ya que San Fernando es cuna de deportistas olímpicos y de grandes atletas, y tienen una gran preocupación. Su futuro se ve complicado sin ese apoyo. Si vemos la importancia que tiene el deporte para un Municipio, que a nivel nacional y provincial les hagan recortes nos parece muy raro. Nosotros no estamos de acuerdo”, concluyó.