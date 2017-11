Tigre será sede de IronMan 70.3 South American Championship 2018

En su tercera edición en el distrito la competencia tendrá dimensión continental, ya que los ganadores clasificarán para el mundial de Sudáfrica. El triatlón se realizará el 4 de noviembre en Puerto de Canoas, Nordelta, con la participación de 2.500 deportistas. La inscripción ya está disponible en la página web www.active.com.



Por tercer año consecutivo el Municipio de Tigre será la sede de una nueva edición de IronMan 70.3, el 4 de noviembre de 2018. En esta oportunidad, el campeonato tendrá jerarquía continental, ya que los ganadores clasificarán para el mundial de Sudáfrica. El triatlón se realizará en Puerto Canoas en Nordelta y contará con un cupo de hasta 2.500 personas. Las inscripciones ya están disponibles en la página web www.active.com .



La presentación en la rueda de prensa estuvo a cargo del periodista Nacho Goano. Allí, los organizadores y los atletas presentes destacaron que será el evento deportivo con la mayor convocatoria de Sudamérica.



Al respecto, el subsecretario de Turismo, Deportes y Cultura, Luis Samyn Ducó, expresó: "Que se realice en el distrito una competencia de nivel mundial, nos pone contentos porque demuestra la infraestructura con que cuenta el distrito y fortalece la labor del municipio en materia de fomento del deporte entre los jóvenes".



Los atletas combinarán 1.9km de natación, 90km de ciclismo y 21km de pedestrismo. Se disputarán USD 75.000 en premios y 75 cupos para el Campeonato Mundial Ironman 70.3 2019, que tendrá lugar en Nize, Francia en 2019.



A su turno Abayuba Rodríguez, miembro del comité organizador, expresó: "Es fundamental el apoyo de Tigre. Trabajamos en conjunto con el COT, Defensa Civil, Bomberos y la policía. Volvemos a elegir este lugar por la locación, la ambientación, la seguridad, es una vista y una muestra de lo mejor de nosotros y la gente lo ha ponderado".



"He corrido en varios lugares del mundo y Tigre no tiene nada que envidiarle a ninguna ciudad. Hasta es superior a muchas plazas de EE.UU. y Europa. Todos conocemos el lugar y sabemos que es nivel de organización es puntilloso. No es casual que le den la plaza para championship continental", comentó, el atleta Mario De Elías. En tanto que Javier Peiretti, señaló: "Siempre soñé con tener en mi país esta clase de competiciones. Mi carrera comenzó en Tigre y estoy sumamente agradecido".



Asimismo, Manuel Kosoy, representante de la Asociación de Vecinos de Nordelta, afirmó: "El trabajo en conjunto del municipio con los organizadores es excelente, hacen de este evento un día de fiesta para los vecinos y para los deportistas".



Cabe destacar que en la primera edición del Ironman Tigre 70.3, realizada en 2016, el ganador de la categoría masculina fue el australiano Sam Appleton, quien se impuso con un tiempo de 3 hs 45 min. 33 seg.; mientras que entre las mujeres logró el podio la británica Kimberley Morrison, tras cumplir las tres disciplinas en 4 hs 20 min. 23 segundos.



Este año se coronó el canadiense Lionel Sanders, quien se impuso con un tiempo de 3 horas 42 minutos y 47 segundos. En la categoría femenina, la más rápida en completar las tres etapas fue la estadounidense Haley Chura, quien empleó un tiempo de 4 horas 17 minutos y 42 segundos