Máximo Kirchner dijo que fue un “gran error” de su padre aprobar la fusión Cablevisión-Multicanal

El diputado del Frente para la Victoria-PJ Máximo Kirchner admitió hoy que fue un “gran error” de su padre aprobar la fusión en 2007 de las operadoras de televisión por cable Cablevisión y Multicanal.

“Si tuvo un gran error Néstor Kirchner fue la fusión de Cablevisión y Multicanal. Un gran error, discutido adentro, pero un gran error del que después se hizo cargo y peleó hasta el 27 de octubre del 2010. No agachó la cabeza ni se arrodilló”, destacó.



Fue la segunda vez que el líder de La Cámpora tomó la palabra desde que asumió su banca a fines del 2015, en esta oportunidad para defender la postura contraria de su bloque a la aprobación de la ley de Defensa de la Competencia que impulsa el oficialismo.



Kirchner lamentó que el dictamen propuesto por Cambiemos haya dejado de lado el porcentaje del 40 por ciento que el proyecto original de Elisa Carrió había fijado para definir una situación de concentración económica.



“Raramente voy a elogiar un proyecto, porque la verdad que era bueno, que era el de la señora Carrió, que determinaba a partir de cuándo había una posición dominante. Creo era del 40%. No se por qué se modificó, no sé por qué se deja al libre albedrío de este tribunal. Aparte, como venimos viendo en la Argentina, nunca el tribunal fallará en contra del poderoso”, afirmó.