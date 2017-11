“Se turnaban para violarla y golpearla”, aseguró una testigo en el juicio por el femicidio de Melina Romero

Una testigo en el juicio por el femicidio de Melina Romero, la adolescente de 17 años hallada muerta en el 2014 en un arroyo de José León Suárez un mes después de desaparecer, aseguró que ella y su amiga fueron golpeadas y violadas por quienes cometieron el femicidio.

“Nos drogaron, nos violaron y cuando se dieron cuenta de que Melina estaba muerta la tiraron en una bolsa con piedras”, afirmó la testigo M, quien ahora tiene 20 años, al brindar su testimonio ante el “jurado popular” en el juicio que se lleva adelante en los tribunales de San Martín.



La adolescente, que tiene abierta una causa por falso testimonio por sus contradicciones, hizo un relato de los hechos y dijo: “Ella no quería. Los imputados también abusaron de mí, no hice la denuncia porque no me iban a creer”.



Aseguró que a su amiga “se turnaban para violarla y golpearla”.



“A Melina la tiraron al arroyo, el pai César me tenía apuntando con un fierro. Era como un descampado, todo yuyo y pasto. Le colocaron piedras adentro de una bolsa negra”, precisó.



En tanto, el único imputado en el juicio, Joel Fernández, alias “Chavito”, un joven de 20 años, se declaró inocente.



Otro de los testigos, Diego Pinillo, un joven que se encontraba detenido en la misma comisaría a la que llevaron a “Chavito”, declaró que el imputado reveló al resto de los presos cómo había muerto Melina y cómo se deshizo del cuerpo.



Mencionó que a la adolescente la arrojaron al agua “dos veces, pero como flotaba la tiraron con piedras”.



Por este caso fueron detenidos Joel Fernández, Elías Fernández, conocido como “Narigón” y el pai César Sánchez, pero todos recuperaron su libertad por falta de pruebas.



Melina fue vista con vida por última vez el 24 de agosto de 2014, cuando salió del boliche “Chankanab” de San Martín adonde había ido a festejar su cumpleaños.



La Policía la buscó hasta que el 23 de septiembre fue hallada asesinada a orillas del arroyo Morón, a pocos metros del predio de la Ceamse, en José León Suárez.