22/11/2017 - 19:34 | Deportes / El Dakar apuesta por la diversidad sudamericana para sus 40 años Herramientas: Compartir: ver más imágenes De Perú a Argentina a través de Bolivia, el rally Dakar celebrará sus 40 años de vida con una edición de 2018 (6 al 20 de enero) que pondrá el acento en la diversidad y la riqueza de los terrenos de Sudamérica, esperando que el mal tiempo no amargue la fiesta. Recorridos sobre arena después de la salida en Lima, la altura en los Andes y dunas hasta la llegada a Córdoba: será un trazado de más de 8.700 kilómetros, con al menos 525 competidores previstos, según los detalles revelados este miércoles en París por la organización.



“Vamos a tener condiciones de carrera extremadamente diferentes de un país al otro”, subrayó a la AFP el director de la carrera, Etienne Lavigne, que quiere “sorprender casi todos los días”.



En Bolivia, que estará en el mapa del Dakar por quinta edición consecutiva, “no serán las mismas especiales, ni los mismos terrenos”, explica.



“Apostamos a este evento internacional, que es una gran vitrina. Ahora en el mundo entero se habla de Bolivia”, subrayó en la capital francesa la ministra boliviana de Culturas y Turismo, Wilma Alanoca.



Argentina ha acogido seis de las nueve llegadas del Dakar desde su traslado a Sudamérica, pero por primera vez la meta estará en Córdoba, la segunda ciudad del país y sede de la prueba anual que forma parte del Mundial de Rallies (WRC).



“Argentina es el único país que formó parte de las diez ediciones en su parte sudamericana”, destacó en el acto de presentación Fernando García Soria, subsecretario de Promoción Turística del país albiceleste.



La principal novedad de 2018 es el regreso de Perú, que no formaba parte del rally desde 2013. Después de que la salida tenga lugar en Lima, el recorrido anunciado este miércoles incluye dos etapas alrededor de Pisco y San Juan de Marcona, antes de poner rumbo al sur, hacia Arequipa, desde donde los competidores se dirigirán a La Paz por el lago Titicaca. Luego llegará el turno de Argentina, hasta el final del rally el 20 de enero.

.

Una de las preocupaciones será la posibilidad de un mal tiempo que ponga en dificultad los planes previstos.



Lima tuvo que renunciar en agosto de 2015 a acoger la salida de 2016 por el fenómeno climático El Niño, que provoca lluvias torrenciales.



En 2017, Perú sufrió inundaciones y desplazamientos de tierra que provocaron la muerte de 133 personas en los cuatro primeros meses, según cifras oficiales.



“Se están tomando precauciones por si hay más lluvias, pero no se espera que sean con la misma intensidad. Esperamos que no sucedan lluvias con ese nivel”, tranquilizó en París el ministro peruano de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros.



En el Dakar de 2017, el mal tiempo fue el principal problema para los organizadores, con la anulación de más del 30% de las especiales.



El número de vehículos inscritos es de 337 (190 motos/quads, 105 autos, 42 camiones), con representación de 525 competidores de 54 nacionalidades, con Francia como país con más presencia, seguido de Argentina.



Entre los favoritos en la categoría de coches destacan nombres como el francés Sebastien Loeb, segundo el año pasado y nueve veces campeón del Mundial de rallies (WRC), pero que todavía no logró su primera corona en el Dakar. Frente a él estarán otros pesos pesados de la competición, como los españoles Carlos Sainz y Nani Roma o los también franceses Stéphane Peterhansel y Cyril Despres.



“Para mí, Perú es el país que más se acerca a África, con muchas dunas, con grandes espacios fuera de pista. Esa mezcla entre Perú, Bolivia y Argentina va a ser probablemente uno de los recorridos más bellos en Sudamérica. Habrá especiales largas, duras”, valoró Peterhansel, que ostenta el récord de títulos en el Dakar (13), incluyendo las dos últimas ediciones en coches con Peugeot.



Para Nani Roma, campeón del Dakar en motos en 2004 y en coches en 2014, presente también en la presentación en París, “se presenta un Dakar 2018 muy duro”, que será “muy intenso hasta la última o penúltima etapa”. AFP-NA Volver